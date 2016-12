Fiorentina, Montella: "Dobbiamo essere più cinici"

22:09 - "E' stata una partita bella e spettacolare, si vedeva che c'era un clima festoso, le tifoserie erano gemellate e anche in campo abbiamo fatto il gemellaggio con quattro gol in un quarto d'ora". Nonostante il 4-3 sul Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella non rinuncia a bacchettare i suoi: "Dobbiamo essere più cinici, con un uomo in più e con due gol di vantaggio dobbiamo fare meglio. Sul 4-2 abbiamo avuto cinque-sei occasioni".

"Appena abbassiamo la tensione in campo prendiamo gol - dice ancora - e questo non deve accadere". Montella si sofferma anche sui singoli: "Borja Valero ha dimostrato di essere un giocatore completo. Pizarro e Pasqual? Non so se saranno recuperabili per la sfida contro la Roma". E infine un omaggio a Batistuta, seduto in tribuna a seguire la partita: "Sapevamo che sarebbe venuto e ci ha fatto piacere".