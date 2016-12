Fiorentina, Montella: "Conte è un vincente, con la Juve match importante anche per la classifica"

13:42 - Grande attesa a Firenze per la partita contro la Juventus. Montella è ottimista, ma sa che sarà una partita cruciale per la stagione della Viola. "Sarà una sfida importante per entrambe le squadre, per la città di Firenze, per la proprietà e questa volta anche per la classifica - ha spiegato il tecnico -. Stiamo benissimo, non mi preoccupa nulla". Poi su Conte: "Differenze tra di noi? Lui ha vinto, io no".

Montella conosce bene i punti di forza della Juventus. "Quando si affronta la Juve bisogna preparare tante cose, per limitarli è davvero complicato perché il valore della squadra e dei singoli sono nette - ha spiegato -. Loro hanno tante armi e si vede molto la mano dell'allenatore". Parlando dei singoli, una menzione particolare la meritano sicuramente Vidal e Tevez. "Vidal non sarà titolare? Sarebbe meglio non entrasse nemmeno. È un giocatore molto forte", dice sorridendo il tecnico viola, che poi esalata anche le doti dell'Apache: "È un giocatore di grandissimo temperamento, sia per doti fisiche che caratteriali".



Per Montella domenica conterà soprattutto l'atteggiamento in campo della squadra: "Nel calcio sono importante le energie mentali, ma la squadra fisicamente e di testa sta bene. Per vincere con la Juve c'è bisogno di voglia di far bene in ogni zona di campo, bisogna essere perfetti". A Firenze la partita è molto attesa e qualcuno è preoccupato per l'assenza delle barriere allo stadio. Non Montella: "Il tifoso fiorentino ha dimostrato sempre grande civiltà, lo sfottò ci sta e fa parte del gioco: non serve fare appelli".



Quanto alla formazione, il tecnico viola non si sbilancia, ma dà qualche indicazione sullo stato di forma di alcuni suoi giocatori: "Ilicic e Rebic non saranno della partita. Non si sono mai allenati e non stanno molto bene. Non ci sono possibilità per domani. Rebic ha preferito giocare in Nazionale...". "Rossi? Gli ha fatto molto bene andare in Nazionale, avrà entusiasmo da riversare in campo. Si è allenato - ha aggiunto -. Anche Pizarro sta bene, non ha perso nessun allenamento rispetto a Mati Fernandez. Per me non ha giocato perché sa che è un "vecchietto" e si doveva risparmiare".