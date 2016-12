Fiorentina, Gomez fa chiarezza sulle sue condizioni

16:34 - "Attualmente sto bene e la lesione al legamento è completamente guarita. Purtroppo si è infiammato leggermente un tendine del ginocchio, cosa che può verificarsi durante gli esercizi di riabilitazione, e che mi costringe a pazientare ancora per un breve periodo". Le parole provengono direttamente dal profilo Facebook di Mario Gomez, il quale torna a parlare dopo l'infortunio e si dice convinto di poter ripagare la fiducia ricevuta.

Poi prosegue: "Spiego tutto questo perché ci tengo personalmente a confermare che tutto lo staff medico e sportivo coinvolto, si è espresso con grande professionalità, attenzione e dedizione. Io stesso cercando di forzare i tempi, con l'intenzione di rientrare al più presto ai servizi del mister e di essere utile ai miei compagni di squadra"- e aggiunge- "Sappiate però che sono circondato da grandi professionisti e colgo l'occasione per ringraziare la Società, lo Staff Medico della Fiorentina e il Dr. Müller-Wohlfahrt che hanno fatto un ottimo lavoro e che godono della mia totale fiducia".



Infine l'ex Stoccarda non nasconde il fastidio dopo le accuse mosse da alcuni dottori riguardo la sua presunta predisposizione all'infortunio. "Ci tengo a precisare quanto detto, perché mi infastidiscono le dichiarazioni e le insinuazioni di alcuni "Dottori" del mio ex Club che hanno perso un' ottima occasione per stare zitti, evitando così di professare diagnosi superficiali senza conoscere minimamente i dettagli". Dopo essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa a Gomez manca solo tornare a segnare sotto la Fiesole.