Fiorentina: Gomez è guarito e martedì tornerà ad allenarsi con i compagni

10:58 - Buone notizie in casa Fiorentina: Mario Gomez è guarito. L'ex punta del Bayern Monaco ha superato gli accertamenti diagnostici e la visita ortopedica effettuati con il dottor Francesco Giron, il quale ha confermato la piena ripresa della lesione di II grado al ginocchio destro, rimediata lo scorso 15 settembre contro il Cagliari. Da martedì Gomez tornerà a riallenarsi con i compagni in maniera graduale in vista del ritorno in campo.

Montella valuterà con i suoi assistenti se convocare il tedesco già domenica per la trasferta di Udine, anche se il vero obbiettivo è quello di averlo a disposizione per la gara interna contro il Verona, e, sopratutto, per l'8 dicembre, quando i viola faranno visita alla Roma capolista.