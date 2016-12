Fiorentina: Gomez ancora out per una infiammazione al ginocchio

19:05 - Brutte notizie per la Fiorentina e per Mario Gomez che vede allungarsi i tempi di recupero. Il giocatore è stato visitato oggi in Germania, a Monaco di Baviera, dove da un lato gli è stata confermata la guarigione della lesione del legamento del ginocchio destro ma dall'altro gli è stata riscontrata una infiammazione che impone cautela in vista della ripresa. Gomez proseguirà le terapie a Monaco e rientrerà in Italia nei prossimi giorni.

La visita specialistica cui è stato sottoposto l'attaccante tedesco presso la clinica del professor Muller Wolfhart, medico del Bayern e della Nazionale tedesca, ha come detto evidenziato una infiammazione alla zona della zampa d'oca (in prossimità dunque dell'inserzione dei muscoli sartorio, gracile e semitendinoso) che impone cautela in vista della ripresa completa. Ripresa che - ha fatto sapere anche la stessa Fiorentina attraverso il proprio sito - "sarà possibile appena sarà scomparsa la sintomatologia dolorosa". Gomez, accompagnato da un rappresentante dello staff sanitario della Fiorentina, proseguirà le terapie a Monaco e rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Il giocatore è fermo da circa 2 mesi, dall'infortunio al ginocchio destro subito il 15 settembre nella partita contro la Cagliari.

IN EUROPA LEAGUE SENZA ROSSI

Intanto Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League contro il Paços: fuori, oltre a Gomez, anche Rossi, Gonzalo Rodriguez, Borja Valero e Pasqual. Questi gli uomini scelti dall'allenatore viola: Alonso, Ambrosini, Aquilani, Bakic, Capezzi, Compper, Cuadrado, Empereur, Fazzi, Fernandez, Iakovenko, Ilicic, Lezzerini, Madrigali, Munua, Neto, Pizarro, Roncaglia, Ryder, Savic, Tomovic.