Fiorentina, Giuseppe Rossi: "Abbiamo tutto per vincere" 

18:13 - La tripletta di Giuseppe Rossi è servita a battere la Juventus e mandare in estasi la Fiorentina: "Io ho fatto un grande recupero ma il merito è di tutta la squadra. Possiamo giocarcela con tutti - ha dichiarato Pepito nel post partita - Abbiamo seguito le indicazioni di Montella, che nell'intervallo ci ha incoraggiato, abbiamo dimostrato cuore e coraggio per tutto il secondo tempo. I tre gol sono positivi, la squadra è fatta per vincere".

Anche Montella è soddisfatto per i tre punti: "E' una tra le vittorie più belle. Il primo tempo? Non eravamo in difficoltà, era una gara equilibrata con una Juve brava a sfruttare i nostri errori. Il calcio è uno sport meraviglioso, basta un episodio come è stato il rigore a sbloccare a livello mentale la squadra. Sembrava che non avessimo speranza di segnare, invece la squadra ha ritrovato l'energia per recuperare e la vittoria è senza dubbio meritata". Rossi non sbaglia più un colpo: "Ci sarebbe da fare una parentesi particolare: nel calcio la differenza la fa la qualità - spiega Montella - e lo dimostra il fatto che riesce in gol fantastici anche quando non sta bene. Nel primo tempo ha avuto un problema alla schiena, ho anche pensato di cambiarlo...".

Conte subisce quattro gol per la prima volta: "Fare gol alla Juve è difficile, farne 4 e in 15 minuti ancora di più... devo dire grazie ai giocatori e a questo pubblico che ci ha sostenuto e ci ha sempre creduto forse anche più di noi, merita questo risultato... In uno stadio senza barriere contro un rivale storico è stato fantastico, una domenica meravigliosa per tutti. Noi continuiamo a giocare così e divertirci, poi vediamo cosa ci dirà la classifica alla lunga. La Roma? Per quanto segna e per quanto poco subisce sta facendo un campionato stratosferico, ma la strada è lunga, nulla è deciso".