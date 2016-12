Fiorentina-Bologna 3-0: Rossi sale a quota tredici gol

00:26 - Tre gol per dimenticare la sconfitta di Roma e riprendere la marcia in campionato. La Fiorentina di Montella si libera senza problemi di un Bologna mai in partita con un secco 3-0 che relega i rossoblù al penultimo posto in classifica. Viola in vantaggio già al 13' con un diagonale vincente di un ritrovato Ilicic. Il raddoppio arriva al 29' con un'azione spettacolare iniziata da Rossi e conclusa da Borja Valero. Al 64' il tris a parti invertite.

LA PARTITA

Profumo d'alta classifica, profumo d'Europa e non è detto che sia sempre e solo quello di Europa League. La Fiorentina di Montella vola anche in campionato, archiviando la sconfitta di Roma e riprendendo la marcia con un 3-0 netto contro il malcapitato Bologna. Un trionfo tra certezze e novità, tra la qualità di Borja Valero e Rossi e il ritrovato Ilicic, bravo a sbloccare il risultato dopo un inizio promettente del Bologna. Un gol che ha acceso il Franchi e spento le poche certezze rossoblù, spariti lentamente ma inesorabilmente dal campo.

IL TABELLINO

Trenta e lode in campionato dunque, con una vittoria schiacciante e mai in discussione nemmeno dopo i primi dieci minuti a tutta del Bologna, pericoloso con Cristaldo dopo appena trenta secondi. Un lampo illusorio per gli emiliani, vittima sacrificale del gioco "montelliano" fatto di tecnica, tattica, qualità e corsa. Una macchina quasi perfetta orchestrata dall'intelligenza calcistica di Borja Valero, l'uomo infallibile col pallone tra i piedi. Ed è dallo spagnolo che nasce sempre e comunque tutto: da lui nasce il primo gol di Ilicic per cominciare e quello sprecato da Cuadrado poco dopo. Per completare l'opera in continua progressione da ormai due stagioni ecco il quinto gol stagionale a conclusione di un'ottima azione con Pepito Rossi. Applausi a scena aperta da tutte le parti. Punto.

La ripresa comincia con Pioli che stravolge il suo Bologna passando dal 4-3-1-2 iniziale al 3-4-1-2 delle ultime partite, ma è l'unica novità rilevante del pomeriggio rossoblù. In campo non c'è partita, la Fiorentina controlla in tranquillità gestendo il pallone e gli uomini senza problemi. Ancora meno dopo il tris calato da Rossi al 64' su assist, nemmeno a dirlo, di Borja Valero. L'unica nota stonata è il giallo a Cuadrado che chiude anzitempo il 2013 del colombiano, ma le alternative per la trasferta col Sassuolo a Montella non mancano. La sua Fiorentina continua a volare mentre dall'altra parte il Bologna è sempre più in crisi. Il penultimo posto fotografa un gioco difficile e una mancanza di idee preoccupante.

LE PAGELLE

Borja Valero 7,5 - Dove passava Attila non cresceva più l'erba. Dove passa questo spagnolo un po' snobbato, ahi loro, dalle grandi invece il verde è rigoglioso tanto quanto lo stato d'animo dei tifosi della Fiorentina. Non sbaglia un pallone che sia uno, inventa calcio, fa segnare e - grande novità 2013/14 - segna con continuità. E sono cinque.

Diamanti 5,5 - Ci prova con armi lecite e meno lecite. Si danna l'anima ma non tira mai in porta, mai aiutato dai compagni di squadra. Dà l'esempio lottando anche in difesa, ma non può fare la differenza in questa condizioni di deserto tecnico.

Rossi 7 - Per larghi tratti non si vede, gira al largo dall'area di rigore, gioca allo "falso nueve" se vogliamo essere contemporanei nel linguaggio. Poi ti fornisce l'assist a Borja Valero e ti inventa il tris. Entrambi con agganci al volo da funambolo quale è.

Natali 5,5 - Soffre la difesa bolognese, soffre perché poco aiutata dallo schermo di centrocampo. Lui va in crisi con Ilicic e la partita viola si mette in discesa.

Ilicic 6,5 - Si sblocca, segna, esulta e polemizza in silenzio. Se lo sloveno è tornato davvero per Montella è un'altra freccia letale nell'arco



IL TABELLINO

FIORENTINA-BOLOGNA 3-0

Fiorentina (3-5-1-1): Neto 6; Tomovic 6 (37' st Compper sv), Rodriguez 6,5, Savic 6; Aquilani 6, Mati Fernandez 6,5, Borja Valero 7,5, Cuadrado 6,5, Vargas 6; Ilicic 6,5 (16' st Joaquin 6); Rossi 7 (31' st Rebic 5,5). A disp: Munua, Roncaglia, Pasqual, Alonso, Bakic, Olivera, Wolski, Pizarro, Matos. All: Montella 7

Bologna (4-2-3-1): Curci 6; Garics 5 (1' st Mantovani 5,5), Antonsson 5,5, Natali 5,5, Morleo 5; Pazienza 5,5, Khrin 5 (28' st Della Rocca 6); Kone 5,5, Diamanti 5,5, Laxalt 5 (1' st Bianchi 5); Cristaldo 5. A disp.: Agliardi, Stojanovic, Crespo, Cech, Radakovic, Yaisien, Christodoulopoulos, Moscardelli, Acquafresca. All.: Pioli 5

Arbitro: Russo

Marcatori: 13' Ilicic, 29' Borja Valero, 19' st Rossi

Ammoniti: Cuadrado, Rebic (F); Diamanti (B)

Espulsi: nessuno