Fiorentina: arrivederci al 2014 per Mario Gomez

19:01 - Sembrava a un passo dal rientro ed invece per rivedere in campo Mario Gomez, attaccante tedesco in forza alla Fiorentina, si dovrà attendere dopo la sosta di campionato per le festività. Delusi i più ottimisti che, dopo i segnali incoraggianti delle scorse settimane, speravano di poter riabbracciare il giocatore già nella prossima gara interna contro il Bologna. L'infiammazione al ginocchio, più precisamente alla zona denominata "zampa d'oca", però non è ancora sparita e Gomez non è ancora riuscito ad allenarsi in modo completo con la squadra.



Il responsabile sanitario del club viola, il dottor Paolo Manetti, ha specificato: "Le terapie eseguite a Monaco la settimana scorsa hanno aiutato nella riduzione del dolore che però non è ancora scomparso. Non è possibile effettuare l'ultima fase ovvero l'ingresso in campo, bisogna risolvere l'infiammazione alla zampa d'oca. Per la soluzione di questo problema attuale giocatore sta facendo tutte le terapie del caso ma non si può ancora dire in che gara rientrerà, se con Bologna o Sassuolo. Comunque, non è previsto un rientro a breve. Quando non ci sarà più dolore, Mario potrà tornare in campo e in gruppo, poi sarà Montella a decidere quando sarà disponibile. Ora bisogna ancora aspettare".

Il dottor Manetti ha poi aggiunto che "è stato un infortunio grave che ha quasi rotto del tutto il legamento collaterale. Il riposo iniziale ha fatto sì che il ginocchio non sia stato operato, il legamento è guarito in maniera ottimale con l'iniziale immobilizzazione. La situazione è di tipo riabilitativo e non di tipo chirurgico, siamo vicini alla soluzione completa, ma ancora dobbiamo attendere l'ultimo passaggio". Attesa che sommata a prudenza fanno credere che Mario Gomez tornerà in campo con la maglia viola solo a gennaio del 2014.

Intanto, oggi pomeriggio la squadra viola ha proseguito gli allenamenti in vista della gara di Europa League di giovedì a Firenze contro gli ucraini del Dnipro. Ai viola basta un punto per arrivare primi nel girone.