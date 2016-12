Fifa: "Juve e Livorno devono 21 milioni al Chelsea per Mutu"

11:05 - Adrian Mutu torna d'attualità a Vinovo. La Dispute Resolutione Chamber della Fifa ha condannato infatti Juventus e Livorno a pagare al Chelsea 21 milioni (interessi compresi) per il passaggio in bianconero del romeno tra il 2004 e il 2005. Licenziato dai Blues perché positivo alla cocaina, Mutu prima fu parcheggiato da Moggi ai toscani e poi tesserato dalla Juve. Ora i club italiani hanno 21 giorni per ricorrere al Tas.

A Torino la batosta della Fifa era attesa, e infatti Marotta & Co. avevano già inserito a bilancio la cifra, ma il club è ottimista sulla vicenda. Gli avvocati dei bianconeri stanno preparando una corposa documentazione sul caso e contano di spuntarla nel ricorso al Tas. Per la Juventus la vicenda è infatti diversa da come l'ha presentata il Chelsea, che ha chiesto il risarcimento ai club italiani solo dopo non essere riuscito a ottenere il pagamento dal giocatore.



Nel dettaglio la questione risale al 2004. Mutu, in forze ai Blues, viene trovato positivo alla cocaina durante un controllo interno al club e, squalificato dalla Federcalcio inglese per sette mesi, il 29 ottobre viene licenziato dal Chelsea. Svincolato ma bloccato fino al 18 maggio 2005, il romeno viene agganciato da Moggi, che gli propone un quinquennale. Il giocatore, extracomunitario, viene tesserato però momentaneamente dal Livorno e in seguito ceduto dai bianconeri. E proprio questo passaggio è alla base della richiesta presentata dal Chelsea alla Fifa. Affare che la Juve considera invece del tutto lecito, visto che la rescissione di Mutu coi Blues è datata 29 ottobre 2004 e il contratto coi bianconeri è 12 gennaio 2005: tre mesi dopo. L'ultima parola spetterà ora al Tas di Losanna.