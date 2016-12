Fernando Ricksen, annuncio shock: "Sono malato di Sla"

13:41 - Un nuovo caso di sclerosi laterale amiotrofica scuote il mondo del calcio. Fernando Ricksen, ex difensore di Glasgow Rangers (dal 2000 al 2006) e Zenit (dal 2006 al 2009) ha annunciato a un programma televisivo olandese di essere malato di Sla (la stessa malattia che si è portata via Stefano Borgonovo) e di avere ancora, al massimo, cinque anni di vita. Il 37enne è scoppiato in lacrime: "I medici hanno detto che potrei peggiorare rapidamente".

Intanto, alcuni particolari scottanti della sua vita emergono nel suo libro da poco uscito. Ricksen racconta di aver passato una notte di sesso con Katie Price, famosa showgirl britannica. I fatti risalirebbero a dieci anni fa e l'olandese avrebbe pagato la ragazza 25mila sterline: "E' stato incredibile, non me lo dimenticherò mai", ha scritto Fernando. La Price, però, su Twitter ha subito smentito: "Lui è un bell'uomo ed è devastante sapere della sua malattia. Tanti anni fa abbiamo passato una bella notte insieme, ma non abbiamo fatto sesso".