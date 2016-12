Ferguson: "La Juve di Lippi è stata il mio modello. Benitez? Noioso e fortunato"

13:33 - Un attestato di stima migliore non poteva arrivare. Sir Alex Ferguson, nel corso della presentazione della sua autobiografia, ha speso parole di elogio per la Juve di Lippi, già lodata in passato: "Hanno rappresentato un modello per noi quando negli anni '90 dominavano in Europa. La vittoria al Delle Alpi nella semifinale di Champions per noi è stata la dimostrazione della nostra crescita". "Ho avuto buoni rapporti sia con Ancelotti che con Mancini" ha aggiunto l'ex tecnico.

Tuttavia l'allenatore di Jesi aveva qualcosa in più del collega, ma il calcio non c'entra: "Il vino che mi offriva Mancini dopo le partite era fantastico, bottiglie di Sassicaia. Peccato se ne sia andato". Parole dure, nelle pagine del libro, sono quelle invece rivolte a Rafa Benitez: "L'errore che fece fu quello di diventare il mio antagonista personale. Una volta che lo metti sul piano personale, non hai alcuna possibilità, perchè io so aspettare. Io ho avuto successo, lui aspirava a vincere trofei che invece andavano in mano mia. Fu molto imprudente". E ancora: "Si presentò in sala stampa con un foglio pieno di dati, tutti sbagliati. Dopo quel discorso che fece su di me l'unica cosa che gli dissi in replica è che fu un po' pungente riguardo a qualcosa, e che sarebbe stata una sconfitta dirgli che cosa avrebbe dovuto fare. Questo è quello che gli dissi: 'Sei uno sciocco, non dovresti mai buttarla sul personale'. Quella fu la prima volta che adottò una tattica del genere con me, ed i successivi attacchi nei miei confronti furono sempre di quel tipo". Contestato anche il modo di giocare tipico dell' allenatore spagnolo: "Dal mio punto di vista personale ha pensato sempre più a difendere che ad attaccare, a distruggere il gioco piuttosto che a vincere. E' stato fortunato e qualche volta è riuscito a vincere. Il Liverpool era veramente difficile da guadare quando c'era Benitez come manager. Trovavo la squadra molto noiosa ". Non può che essere impietoso il confronto con Mourinho: "E' stato molto più astuto rispetto a lui nel gestire i giocatori a disposizione. Ed aveva anche personalità. Mettendosi a guardare Benitez e Mourinho in panchina, è facile capire chi tra i due sia il vincente".

Ma più che la storia di uno degli allenatori più vincenti di sempre l'ultima autobiografia di Sir Alex Ferguson assomiglia ad un saggio accademico sulla leadership, su come gestire un gruppo di giovani milionari, non rinunciando mai a controllo e autorità. "Un capo non deve mai lasciarsi intimidire da chi si trova dinanzi, nè dal suo status nè dai suoi successi. Bisogna sempre mantenere il controllo della situazione attraverso un gruppo di persone fidate che faccia rispettare una certa disciplina", la ricetta di Ferguson.

E' un capolavoro irripetibile di longevità e successo la sua carriera sulla panchina dell'Old Trafford: 27 anni per accumulare 38 trofei compresi un mondiale per club, due Champions League e 13 Premier League. Nessuno come lui, in Inghilterra e non solo. Lo scorso maggio, con una decisione a sorpresa, Ferguson si è ritirato per svolgere il ruolo di direttore/ambasciatore dello United. Un nuovo incarico che lo appaga pienamente.

"Non ho nessun rimpianto, ho preso la decisione giusta nel momento giusto - le parole dell'ex guida del Manchester davanti a una platea di giornalisti provenienti da tutto il mondo -. Non ho nessuna intenzione di tornare ad allenare, nè lo United nè tanto meno altre squadre". Come prima non era mai stato tentato di lasciare lo United. "Una volta mi ha cercato il Chelsea, per due volte la Fa mi ha offerto la panchina dell'Inghilterra. Mi sono bastati dieci secondi per dire di no. Poi proprio l'Inghilterra...come sarei potuto tornare in Scozia..". Smentita ogni ipotesi di clamoroso ritorno, Sir Alex ribadisce pieno sostegno al suo successore, David Moyes, alle prese con un avvio di stagione problematico. "Se c'è una squadra che puo' vincere il titolo con un simile ritardo in classifica è il Manchester United. E sono contento che (Wayne) Rooney sia tornato alla sua migliore forma". Parole di riconciliazione dopo mesi di gelo seguiti alla richiesta di Wazza, la seconda a distanza di tre anni, di essere ceduto. "Lo scorso anno non lo facevo giocare sempre perche' non era in condizione, ma Wayne e' un fantastico giocatore che puo' sempre fare la differenza quando sta bene".

Rivelata l'ammirazione per Paolo Maldini ("Una volta ho chiesto a suo padre Cesare se c'erano possibilità che lasciasse il Milan, mi ha risposto di no"), Ferguson non si è sottratto alle domande scomode sulle grandi liti con David Beckham e Roy Keane. Ma se con Becks è tornato il sereno dopo i lancio dello scarpino, con l'irlandese la tensione resta palpabile. "Keane non ha accettato il trascorrere degli anni. E poi ci ha accusato di averlo scaricato. La verità è che voleva un pretesto perchè noi gli facessimo causa per portarci in tribunale e arringarci contro i tifosi. Ma non gli abbiamo dato questo privilegio". Decisamente piu' conciliante il ritratto di Beckham. "E' sempre stato un grandissimo atleta con tanta voglia di migliorare. Poi si è innamorato di Victoria e il calcio non è più stato una sua priorita'. A quel punto abbiamo deciso di cederlo al Real Madrid. Non ho mai capito la scelta di andare a giocare per i LA Galaxy. Ma ha saputo reinventarsi di nuovo quando ha giocato per il Milan e il Paris Saint Germain. Comunque non posso che avere stima per lui, è un'icona in tutto il mondo e ha avuto tanto successo".

Il presente di Ferguson si divide tra i campi di golf, le visite a cantine di vini in Italia e in Francia e il calcio in tv: "Mi piace molto guardare la Bundesliga, è un calcio ben organizzato con gli stadi pieni e molto spettacolo. E Guardiola è un allenatore fantastico con una personalità magnifica".