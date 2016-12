Felice Evacuo chiede scusa ai tifosi del Benevento: "Non volevo mancare di rispetto. Ho agito in buona fede"

10:38 - Felice Evacuo si scusa con i tifosi del Benevento per il saluto alla curva della Nocerina al termine del posticipo di LegaPro. Il gesto dell'attaccante, infatti, aveva scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi che, in un durissimo comunicato, avevano chiesto alla società di rescindere il contratto del giocatore e che lo stesso lasciasse immediatamente la città. Oggi, però, sono arrivate le scuse dell'attaccante: "Non volevo offendere nessuno, mi dispiace".

Nel videomessaggio, Evacuo prova a giustificarsi: "Mi sono diretto verso la tifoseria ospite per omaggiarli di un saluto di riconoscenza. Perchè a Nocera mi hanno accolto in un momento molto difficile della mia carriera". L'attaccante, inoltre, ribadisce la volontà di impegnarsi al massimo con la maglia giallorossa e raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione: "Se sono tornato in questa città dopo esserci lasciati in modo non idilliaco è per riuscire a fare qualcosa di importante. Sono pronto a ricominciare più forte di prima dopo questa incomprensione".