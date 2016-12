Federer: "Mi è sempre piaciuta la Roma". E il club lo invita all'Olimpico per la gara con il Napoli  

18:25 - La Roma prima in classifica ha un 'nuovo' tifoso doc. Roger Federer ha risposto a una domanda di un follower su Twitter. "Quale squadra italiana di calcio preferisco? Mi è sempre piaciuta la Roma". Il tweet non è passato inosservato a Trigoria, tanto che il club giallorosso ha colto la palla al balzo per replicare subito: "Grazie, Roger, anche noi siamo tuoi grandi fan e ci piacerebbe ospitarti per una partita. Vieni a vedere Roma-Napoli, come nostro ospite?".

Il tennista svizzero, numero 7 dell'Atp ma ex numero 1 del mondo, impegnato nel Masters 1000 a Shanghai, ha dunque svelato la sua passione per la squadra capitolina. In passato un indizio importante lo aveva già fornito, mostrando di apprezzare Francesco Totti con cui si era scambiato la maglia. La sfida delle sfide con il Napoli - così l'ha definita De Laurentiis-, avrà forse un ospite illustre in tribuna a rendere la gara, se possibile, ancora più speciale.

Thank you @rogerfederer - we are big fans of yours as well, and we'd love to host you at a game! Come see Roma-Napoli as our guest?

— A.S. Roma (@OfficialASRoma) October 8, 2013