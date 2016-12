17:24 - L'Inter celebra il ritorno in campo dal primo minuto del suo capitano, dopo 7 mesi, con una fascia speciale che recita: "Back to the Future, 01 dicembre 2013". L'argentino è gia rientrato dall'infortunio il 9 novembre nel finale di partita contro il Livorno vinta per 2a0, propiziando il gol che chiuse il match di Nagatomo.