Everton, Lukaku contro Fifa 14: "Non sono così lento" 

15:47 - Molti giocatori sono grandi appassionati dei giochi di calcio per pc e Playstation. E a quanto pare ora stanno anche a controllare i valori attribuiti loro nella realtà 'virtuale'. E' il caso di Romelu Lukaku, che su Twitter si è espresso polemicamente contro la Ea Sports, casa produttrice di Fifa 14. "Spero di non essere l'unico che l'ha notato, ma penso di non essere veloce abbastanza su Fifa. Ma Ea Sports pensa che io sia così lento?" ha twittato il belga di origini congolesi.

Nello specifico Lukaku contesta il punteggio di 83 su 100 per quanto concerne la velocità. Evidentemente lui ritiene di meritare una valutazione più alta.