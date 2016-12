Europa League, sorteggio buono per Juventus, Napoli, Lazio e Fiorentina

10:15 - L'urna di Nyon ha sorriso alle quattro italiane impegnate in Europa League. Nei sedicesimi di finale la Juventus di Antonio Conte affronterà il Trabzonspor, arrivato primo nel girone della Lazio. I biancocelesti, invece, se la vedranno col Ludogorets mentre la Fiorentina di Montella andrà in Danimarca contro l'Esbjerg. Il Napoli affronterà invece lo Swansea di Laudrup. Possibile derby agli ottavi, già sorteggiati, tra Fiorentina e Juventus.

IL QUADRO DEI SEDICESIMI

Bene, ma non benissimo. L'urna di Nyon alla fine è stata agrodolce e beffarda per le quattro rappresentanti italiane. A un sorteggio favorevole per i sedicesimi di finale ne è infatti seguito subito dopo uno decisamente meno tranquillizzante. Andiamo con ordine. Sulla carta i sedicesimi sono alla portata di tutte e quattro, col Napoli impegnato nella doppia sfida più complicata contro lo Swansea di Laudrup. La Juventus tornerà in Turchia per sfidare il Trabzonspor (primo nel girone della Lazio), mentre la Fiorentina volerà in Danimarca per giocare contro l'Esbjerg penultimo in campionato. Ai biancocelesti di Petkovic invece è stato abbinato il Ludogorets, squadra rivelazione bulgara.

Il discorso però si complica allargando il quadro agli eventuali ottavi di finale. La Lazio, infatti, affronterebbe la vincente della sfida tra Dinamo Kiev e Valencia, mentre il Napoli si troverebbe di fronte a una tra Porto e Eintracht Francoforte. Decisamente peggio però è andata a Fiorentina e Juventus. La corsa di una delle due è destinata in ogni caso a interrompersi agli ottavi, che se tutto va come deve andare, vedrebbe proprio il derby tricolore con l'eventuale andata allo Stadium di Torino.

DNIPRO TOTTENHAM BETIS SIVIGLIA RUBIN KAZAN SWANSEA NAPOLI JUVENTUS TRABZONSPOR MARIBOR SIVIGLIA VIKTORIA PLZEN SHAKHTAR DONETSK CHORNOMORETS LIONE LAZIO LUDOGORETS ESBJERG FIORENTINA AJAX SALISBURGO MACCABI TEL AVIV BASILEA PORTO EINTRACHT FRANCOFORTE ANZHI GENK DINAMO KIEV VALENCIA PAOK BENFICA SLOVAN LIBEREC AZ ALKMAAR







IL QUADRO DEGLI OTTAVI

ORARI E DATE

Questi gli orari delle partite delle squadre italiane che saranno impegnate nei sedicesimi di finale dell'Europe League:



- Andata, giovedì 20 febbraio:

ore 19,00: Juventus-Trabzonspor e Esbjerg-Fiorentina

ore 21,05: Swansea- Napoli e Lazio-Ludogorets



- ritorno, giovedì 27 febbraio

ore 19,00: Napoli-Swansea e Ludogorets-Lazio

ore 21,05: Trabzonspor-Juventus e Fiorentina-Esbjerg