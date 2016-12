Europa League: Pandurii-Fiorentina 1-2, la Viola ai sedicesimi

09:04 - La Fiorentina mantiene l'imbattibilità nel girone di Europa League e con la vittoria per 2-1 sul campo del Pandurii si qualifica matematicamente ai sedicesimi. La Viola gioca sotto ritmo per tutto il primo tempo e va in svantaggio al 33' per un gran gol di Eric Pereira, che beffa Munua in rovesciata. La squadra di Montella spinge e all'85' trova il pari con Matos. Cuadrado si scatena e a tempo scaduto offre a Borja Valero il gol vittoria.



LA PARTITA

E' una Fiorentina dal cuore d'oro e dalla fame indicibile. La stessa – e vale come istantanea della serata – di Matos, che dopo il gol del pari, forse inconscio o forse no del fatto che possa già valere la qualificazione, raccoglie il pallone in fondo alla rete e obbliga gli avversari a un cambio affrettato per dare l'assalto ai tre punti. E' quello che succede da lì in avanti, con la Viola protesa in avanti e destinata a rimanere una delle pochissime formazioni ancora imbattute nella competizione. Mingote ferma due volte Borja Valero e Joaquin, Matos si vede annullare (giustamente) il sorpasso, ma sotto la bandiera a scacchi arriva ancora Borja Valero, che in diagonale suggella la quarta vittoria di fila in Europa. Ottenuta senza gente del calibro di Giuseppe Rossi, Gomez, Pizarro, Ambrosini e Pasqual.

Nel primo tempo la Fiorentina ci mette un po' a ingranare e non trova mai quegli automatismi perfetti che le avevano dato 4 vittorie nelle ultime 5 partite fra campionato e coppa. Complici le assenze e una formazione del tutto inedita, in cui Cuadrado fa il terzo di centrocampo e l'attacco è ridisegnato attorno a Iakovenko e Matos, non il massimo dell'esperienza. Il gioco si sviluppa a malapena: lasciare fuori Borja Valero si rivela un azzardo e dà modo al Pandurii si sfogare la sua vena. I rumeni non trascendono, ma fanno gioco, provano a distendersi sulle fasce anche se raramente creano problemi a Munua. Dall'altra parte invece Pedro Mingote (subentrato allo sfortunatissimo Stanca) fa gli straordinari su Joaquin lanciato a rete. Al 32', poi, Eric Pereira si inventa un gol magistrale in piena area: rovesciata di stinco sul cross di Bulejca, il pallone sorvola Munua e finisce la corsa in fondo al sacco. Il Pandurii sguscia sull'1-0, bello e fortunoso, e legittima il risultato con un'ottima seconda parte di gioco, in cui ancora Pereira si avvicina al bersaglio grosso. Al 44' Cuadrado si fa sfuggire una buona chance, non trovando il tempo della conclusione a due passi da Mingote.

Nella ripresa la musica cambia con l'ingresso di Borja al posto di un impalpabile Iakovenko. L'ex Villarreal si sistema nel ruolo di mezzapunta e concede a Joaquin e Cuadrado gli esterni. La manovra ha un senso e dopo pochi minuti Matos, servito appositamente, arriva a un passo dal pari. Con la Fiorentina in forcing, al Panduri non rimane che qualche ripartenza. Anton e Momcilovic provano a far male dalla distanza, Munua si rivela poco spettacolare ma sempre efficace. Anche Mati Fernandez va a un passo dall'1-1, mentre Cuadrado riprende a fare il suo mestiere e coi minuti manda in crisi la retroguardia di Pustai. Dai piedi del colombiano nasce il pari di Matos, che sotto porta deve solo spingere in rete. La Viola, già aritmeticamente qualificata al turno successivo (e con lei il Dnipro che "finisce" il Pacos Ferreira) potrebbe accontentarsi ma fa l'ingorda. Così è proprio Borja Valero, dopo alcune occasioni clamorose, a ratificare il passaggio ai sedicesimi. Dove arriveranno le reduci della Champions e il gioco si farà duro davvero. Roba da Fiorentina.



LE PAGELLE

Borja Valero 7 - Gli basta un tempo per innescare la squadra e fare tutta la differenza del mondo. Col senno di poi è bravo Montella a concedergli 45' per caricarsi. Ma la sua qualità è troppo importante

Matos 6,5 - Con 3 gol in 4 partite i conferma il re di coppa. Dopo la buona prestazione di San Siro, impiegato sull'esterno, il giovane brasiliano si rivitalizza anche in versione centravanti. E' un po' sprecone ma alla fine insacca

Ilicic 6 - Finalmente all'opera dopo una serie di infortuni che lo hanno pesantemente limitato. Un paio di finezze di alta scuola fanno intuire che la Fiorentina è sul punto di trovare un nuovo protagonista

Cuadrado 7 - L'avvio è segnato dalle difficoltà del nuovo ruolo. Nella ripresa scatena i suoi istinti primitivi e si rivela immarcabile. Dal suo piede nascono le occasioni migliori e i due gol

Pedro Mingote 7 - Resiste finché può, nonostante una difesa che fa acqua ovunque. Nel finale colleziona un paio di parate provvidenziali su Borja e Joaquin. Poi arriva una beffa francamente immeritata vista la prestazione



IL TABELLINO

PANDURII-FIORENTINA 1-2

Pandurii (4-2-3-1): Stanca sv (24' Pedro Mingote 7); Ungurusan 6, Erico 6 (42' Mamele 6), Christou 5,5, Momcilovic 6,5; Anton 6,5, Breeveld 5,5; Buleica 6,5, Eric Pereira 7, Distefano 5 (43' st Sipo sv); Dos Santos 5,5. A disp.: Cristea, Adrovic, Nicoara, Ciucur. All.: Pustai 6

Fiorentina (4-3-3): Munua 6,5; Roncaglia 5,5 (35' st Capezzi sv), G.Rodriguez 6,5, Compper 6, Alonso 6; Cuadrado 7, Aquilani 6,5, Mati Fernandez 6 (21' st Ilicic 6); Joaquin 6, Iakovenko 5,5 (1' st Borja Valero 7), Matos 6,5. A disp.: Neto, Savic, Pasqual, Tomovic. All.: Montella 6,5

Arbitro: Siridopuolos (Grecia)

Marcatori: 33' Eric Pereira (P), 40' st Matos (F), 47' st Borja Valero (F)

Ammoniti: Erico, Momcilovic, Anton, Mingote (P), G.Rodriguez, Borja Valero (F)

Espulsi: -