Europa League: Lazio-Trabzonspor 0-0, biancocelesti secondi nel girone

23:44 - La Lazio non brilla, pareggia 0-0 all'Olimpico con il Trabzonspor e chiude al secondo posto il proprio girone di Europa League, proprio alle spalle dei turchi. Nel sorteggio di lunedì a Nyon rischia un'avversaria tosta. I biancocelesti pungono nel finale di primo tempo, quando Floccari e Felipe Anderson vanno vicini al vantaggio, ma nemmeno l'ingresso in campo di Candreva, Hernanes e Klose dà la scossa decisiva. Finisce tra i fischi.

LA PARTITA

Il primo posto non arriva e la fiducia resta sotto i tacchi. Niente scossa e all'Olimpico è un film già visto: fischi e cori dalla tribune per chiedere ai giocatori di tirare fuori gli attributi. A parziale discolpa della formazione di Petkovic, va subito chiarito che con la qualificazione in tasca era difficile trovare nuove motivazioni. Certo, l'obiettivo “primato nel girone” avrebbe potuto addolcire l'urna di Nyon, ma il processo di crescita della squadra, che in campionato non vince addirittura da fine ottobre, meritava uno stimolo persino più deciso. Così la serata appare piatta fin dai minuti iniziali. Klose torna finalmente in panchina e Floccari, re di coppa, fatica a ricevere palloni giocabili. Il centrocampo, costruito attorno a Ederson e Felipe Anderson, osa pochissimo, tanto che nei primi venti minuti sono i turchi e fare la partita, costringendo la Lazio alle barricate. Solo nel finale di primo tempo, e soprattutto su azioni da fermo, i biancocelesti danno l'impressione di poter pungere. Al 40' Floccari va vicino al gol di testa, sull'uscita sbagliata del portiere avversario; poi sono Biava e Anderson (quest'ultimo in rovesciata da cinque metri) e non trovare lo specchio della porta; e infine è ancora il brasiliano a calciare alto da ottima posizione.

Tre azioni in sei minuti, pressoché estemporanee, che in avvio di ripresa non trovano conferme. La Lazio, beccata dagli spalti, esce pian piano dal match e commette errori vistosi anche in fase d'impostazione. Il Trabzonspor, cui basta un pari per consolidare il primo posto, controlla senza strafare l'andamento della partita, mentre Petkovic ricorre alla panchina per avere un surplus di qualità: nell'ordine vanno in campo Candreva, subito iperattivo, Hernanes e Klose. Anche il tedesco prova a partecipare attivamente alla manovra, ma sul cross di Candreva è anticipato dalla difesa. Il Profeta, invece, è spaesato, un'attitudine consolidata negli ultimi mesi. Una sorta di passività compulsiva che colpisce tutti e che nel rush finale (che di rush ha molto poco) emerge in tutta la sua forza: Klose sguscia via di forza alla difesa avversaria, raggiunge la linea di fondo ma non ci sono compagni su cui scaricare. Il pubblico dell'Olimpico ha visto fin troppo e i fischi sono la conclusione più ovvia.



LE PAGELLE

Candreva 6,5 - Resta in campo una manciata di minuti ma è l'elemento da cui ripartire. Dà l'esempio per corsa e buona volontà

Floccari 5,5 - Meno colpe dei compagni. A differenza del match d'andata, dove da solo metteva a soqquadro la difesa turca, stavolta è marcato a vista. Sfiora la porta ma non azzanna mai la partita

Keita 5 - Involuzione da qualche settimana a questa parte, da quando, cioè, il suo nome è su tutte le pagine di giornale, sezione mercato. Non sfrutta la sua velocità

Biava 6 - Torna dopo un lungo l'infortunio e con lui la difesa non soffre quasi mai. Tiene un buon livello per 90': uno dei pochi di cui essere soddisfatti



IL TABELLINO

LAZIO-TRABZONSPOR 0-0

Lazio (4-1-4-1): Berisha 6; Cavanda 6,5, Biava 6, Novaretti 6, Radu 6; Ledesma 5,5; Felipe Anderson 5 (14' st Candreva 6,5), Onazi 5,5 (20' st Hernanes 5), Ederson 5,5 (30' st Klose 6), Keita 5; Floccari 5,5. A disp.: Marchetti, Ciani, Biglia, Lulic. All.: Petkovic 5,5

Trabzonspor (4-2-3-1): Onur Kivrak 5,5; Bosingwa 6, Yumlu 6, Bamba 6,5, Aykut Demir 6; Colman 5,5, Aykut Akgun 5,5; Olcan Adin 6, Malouda 6,5, Alanzinho 5,5 (20' st Erdogan 6); Henrique 5 (42' st Gural sv). A disp.: Öztürk, Yavru, Mierzejewski, Ozdemir, Janko. All.: Akcay 6

Arbitro: Turpin (Fra)

Marcatori: -

Ammoniti: Biava, Radu, Candreva (L), Aykut Akgun, Aykut Demir, Erdogan (T)

Espulsi: -