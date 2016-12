Europa League: Lazio-Apollon Limassol 2-1, doppietta di Floccari

16:35 - Nella quarta giornata d'Europa League, la Lazio batte in casa l'Apollon, sale a +4 sui ciprioti e si avvicina alla qualificazione per i sedicesimi. All'Olimpico, i biancocelesti vincono 2-1 grazie a una doppietta di Floccari, che apre il match al 14' (assist di Keita) e trova il bis al 37'. Gli ospiti, alla prima occasione, accorciano le distanze con Papoulis (39'), che nella ripresa sfiora addirittura il 2-2 (miracolo di Berisha al 68').

LA PARTITA

Ossigeno puro per Petkovic, un po' di pace per la squadra e, soprattutto, una seria ipoteca sui sedicesimi di finale d'Europa League. Il successo contro l'Apollon regala un tris di serenità (almeno fino a domenica) alla Lazio, che sale a quota 8 punti (il Trabzonspor guida il Gruppo J con 10 punti) e stacca di quattro lunghezze proprio i ciprioti, fermi al terzo posto a due giornate dal termine. Petkovic mescola la squadra, concedendo a qualcuno (Marchetti, Ledesma, Klose, Radu, Gonzalez) un po' di riposo e offrendo a qualcun altro (Floccari e Keita su tutti) la possibilità di scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico. Il ritmo non è certo vivace, ma ai biancocelesti - contro un Apollon dai profondi limiti tecnici oltre che tattici - basta davvero poco per sfondare. Keita, alla prima occasione, va via a sinistra e serve al centro Floccari, che dopo 14 minuti porta subito avanti la Lazio. Senza spingere, la squadra di Petkovic sfiora due volte il bis tra il 24' (sinistro di Hernanes) e il 27' (diagonale di Floccari), mentre l'Apollon fatica non poco a organizzare anche solo le idee. Il 2-0 arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo (37'), con l'irriducibile Floccari che, di testa, gioca di sponda con il palo trovando il quarto centro stagionale in Europa League.



Viste le forze in campo, sembrerebbe finita qua. Ma un improvviso errore di Cana, due minuti dopo il 2-0, riapre la partita: l'albanese perde ingenuamente palla, Papoulis trova un varco a destra, incrocia sul secondo palo e fa secco Berisha. Lo svarione viene evidentemente metabolizzato negli spogliatoi, visto che la Lazio rientra in campo con ordine (e allo stesso tempo rabbia), a caccia di un 3-1 che garantirebbe una ripresa senza affanni. Keita, dopo una punizione respinta da Hernanes, si divora un gol da pochi passi (48'); poco dopo (50'), il talento 18enne offre a Floccari una palla che è solo da spingere in rete, ma l'attaccante non trova il giusto equilibrio e calcia alto. Passano i minuti e i ciprioti prendono coraggio, alzando il baricentro e premendo soprattutto a sinistra, dove l'ingresso di Novaretti si rivela decisamente negativo per la squadra biancoceleste. L'argentino soffre terribilmente Papoulis, il migliore tra i suoi, che al 68' ruba il tempo al difensore e non realizza il 2-2 solo grazie a un miracolo di Berisha. La Lazio soffre fino alla fine, ma Petkovic può lo stesso godersi tre punti che lo proiettano a un passo dai sedicesimi. Ma a Parma, tra tre giorni, troverà già di fronte una nuova spiaggia.

LE PAGELLE



Floccari 7,5 - Potrebbe segnare anche cinque gol, ne infila due che comunque bastano per vincere la partita. Si conferma bomber di coppa, salendo a quota quattro centri in Europa League.



Keita 7 - Rompe l'equilibrio del match con un grande spunto a sinistra chiuso con l'assist per Floccari. Il primo tempo, tutto dribbling e accelerazioni, è da 8. Cala nella ripresa, ma per un ragazzo del 1995, quanto espresso, è decisamente più che buono.



Cana 5,5 - E' suo l'errore in occasione della rete cipriota. Dietro, con Ciani, non offre troppa sicurezza.



Berisha 7 - Sicuro ed esplosivo, nella ripresa salva il risultato su Papoulis con un intervento da campione.

IL TABELLINO



LAZIO-APOLLON LIMASSOL 2-1

Lazio (4-2-3-1): Berisha 7; Konko 6 (22' st Novaretti 5), Ciani 5,5, Cana 5,5, Cavanda 6; Onazi 6, Hernanes 5,5; Candreva 6, Ederson 5,5 (31' st Ledesma sv), Keita 7 (38' st Perea sv); Floccari 7,5.

A disp.: Marchetti, Crecco, Gonzalez, Klose. All.: Petkovic 6,5

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale 6; Stylianou 5, Merkis 5, Karipidis 5,5, Vasiliou 6; Hamdani 6, Gullon 6 (41' st Konstantinou sv); Sangoy 5,5, Meriem 6, Papoulis 7 (47' st Haber sv); Roberto 5,5.

A disp.: Hidi, Dananae, Charalambous, Català, Grigorie. All.: Christoforou 6

Arbitro: Madden (Scozia)

Marcatori: 14' e 37' Floccari (L), 39' Papoulis (A)

Ammoniti: Gullon, Merkis (A); Ciani (L)

Espulsi: -