11:04 - Nella terza giornata del gruppo J di Europa League la Lazio non va oltre lo 0-0 a Nicosia contro l'Apollon Limassol. I biancocelesti nel primo tempo sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Ederson al 27' e un sinistro di Hernanes al 35'. A inizio ripresa Floccari sfiora l'autogol e Marchetti salva su Papoulis. Petkovic inserisce Perea per Floccari ma il risultato non si sblocca. La Lazio raggiunge quota 5 punti in classifica, uno in più dei ciprioti.

LA PARTITA

Il paziente biancoceleste non è ancora guarito. I sintomi della malattia - mal di gol, condizione fisica non ottimale - continuano a persistere. La Lazio è incapace di concretizzare quanto crea ed è un peccato soprattutto quando la manovra manca di incisività ma al contrario è lenta e macchinosa. L'assenza del Klose vero, quello dello scorso anno, si sente eccome. Ad aggravare la situazione una forma tutt'altro che buona. Nei secondi 45' il ritmo di gioco degli uomini di Petkovic si è abbassato notevolmente. Se ci fossero stati di fronte avversari più tosti sarebbe probabilmente arrivata anche una sconfitta, come del resto è avvenuto quattro giorni fa a Bergamo. Le trasferte sono sempre più tabù: gli aquilotti non conquistano i 3 punti fuori casa in campionato da 14 partite e in Europa League (gironi) da 6. Alcune scelte lasciano inoltre perplessi: in campo è rimasto uno stanco Gonzalez mentre Onazi è entrato a match ormai chiuso. Non ha sortito gli effetti sperati nemmeno il continuo movimento e cambio di posizione delle punte. Il lato positivo della serata porta il nome e il volto di Keita, vera e propria sorpresa. I tifosi devono sperare che da domenica tutti giochino al livello del senegalese, altrimenti saranno guai.



I capitolini partono subito aggressivi e all'attacco: dopo otto minuti un sinistro di Floccari finisce a lato non di molto. In seguito a un brivido corso per un errore di Cavanda (Papoulis calcia di sinistro sull'esterno della rete) è un monologo laziale, aperto dal destro velenoso di Hernanes al 26'. Sessanta secondi più tardi Ederson si divora una clamorosa occasione: da due passi il numero 7 non trova il colpo di testa vincente su sponda di Radu. Il forcing degli uomini di Petkovic prosegue ancora con Hernanes il cui sinistro esce di un soffio a Bruno Vale battuto. Nella seconda frazione il copione cambia. L'Apollon Limassol prende coraggio e potrebbe passare grazie a una quasi autorete di Floccari sugli sviluppi di un calcio di punizione. Papoulis si rende poi pericoloso con un bel sinistro a giro: Marchetti è bravo a deviare in angolo. Gli ospiti calano vistosamente, Petkovic butta nella mischia Perea al posto di Floccari ma il risultato non si sblocca. Soltanto nel finale la Lazio si ripresenta dalle parti di Bruno Vale con Ederson. Sul fronte opposto Meriem non sfrutta adeguatamente un contropiede. Finisce 0-0. La Lazio aspetta il Cagliari per vedere se la malattia è stata finalmente debellata.

LE PAGELLE

Keita 7- Il giovane senegalese meriterebbe, in questa Lazio, di trovare più spazio. E' uno dei pochi, insieme a Hernanes, in grado di accendere la luce e soprattutto di saltare l'uomo. Cala alla distanza come il resto della squadra. Rivelazione.

Hernanes 6,5 - Il brasiliano dimostra di essere imprescindibile: sfiora la rete del vantaggio dopo un ottimo dribbling e costringe spesso gli avversari al fallo per fermarlo. In attesa di Klose i biancocelesti si devono aggrappare a lui.

Cavanda 5,5 - Molto disattento. Nel primo tempo un suo errore favorisce Papoulis che non ne approfitta. Nella ripresa si ripete: rinvia male e ancora Papoulis costringe Marchetti a compiere un grande intervento.

Ederson 6 - Giocatore contraddittorio. Ha un fisico potente, sembra sempre sul punto di spaccare il mondo e sul più bello si spegne mancando anche di lucidità. Potenzialità inespresse.

Stylianou 5,5 - La Lazio prova a spingere dalla sua parte e non è un caso. Keita lo fa tremendamente soffrire e anche le rare incursioni di Radu gli creano problemi.



IL TABELLINO

I TIFOSI CONTESTANO LA SQUADRA: "ORA BASTA"

Il pareggio non è stato preso bene dai tifosi della Lazio, che a fine gara hanno rifiutato il saluto della squadra urlando ripetutamente "ora basta". I tifosi hanno poi minacciato più volte di riprendere la contestazione venerdì, al rientro dei giocatori e del tecnico a Formello. Il presidente Claudio Lotito, che ha seguito la gara in tv, è stato descritto "infuriato" da chi era al suo fianco in tarda serata.

IL TABELLINO

APOLLON LIMASSOL-LAZIO 0-0

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale 6; Stylianou 5,5, Merkis 6, Karipidis 6, Vasiliou 6; Hamdani 6,5, Gullon 6; Sangoy 6,5 ( 42' st Konstantinou s.v.), Meriem 6,5 (48' st Grigorie s.v.), Papoulis 6,5 (48' st Haber); Roberto 5,5. A disp.: Hidi, Dananae, Catalá, Charalambous, Konstantinou. All.: Christoforou 6.

Lazio (4-4-1-1): Marchetti 6; Cavanda 5,5, Cana 6, Novaretti 6,5, Radu 6; Gonzalez 5,5 (41' st Onazi s.v.), Ledesma 6, Hernanes 6,5, Keita 7 (35' st Felipe Anderson s.v.); Ederson 6, Floccari 5,5 (24' st Perea s.v.). A disp.: Berisha, Ciani, Crecco, Biglia. All.: Petkovic 5,5.

Arbitro: De Sousa

Marcatori: -

Ammoniti: Gonzalez (L), Stylianou (AL), Karipidis (AL), Ledesma (L)

Espulsi: -