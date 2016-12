Europa League: il Tottenham vola ai sedicesimi

23:59 - Il Tottenham resta a punteggio pieno dopo quattro gare e conquista i sedicesimi di Europa League. Dopo le sfide delle 21 possono festeggiare il passaggio del turno anche Paok Salonicco e Az Alkmaar. Nel gruppo G il Genk pareggia 2-2 a Vienna contro il Rapid cui non basta la doppietta dell'americano Boyd e resta al comando, davanti alla Dinamo Kiev che vince 2-0 in Svizzera contro il Thun con l'autorete di Schenkel e una punizione di Yarmolenko.

Nel girone H è 0-0 tra Estoril e Friburgo mentre il Siviglia, comunque capolista, viene fermato sull'1-1 in casa dallo Slovan Liberec (Pavelka risponde a Diego Perotti). Nel girone I il Betis balza in vetta in virtù del successo per 1-0 con gol al 90' di Chuli sul campo del Vitoria Guimaraes, mentre il Lione non va oltre l'1-1 in Croazia col Rijeka (Kromaric replicea a Plea).



Nel girone J, quello della Lazio, comanda il Trabzonspor che ipoteca la qualificazione col successo per 2-0 sul campo del Legia Varsavia, a questo punto eliminato. Decidono i gol di Malouda e Adin. Nel gruppo K è dominio del Tottenham che soffre ma batte 2-1 i moldavi dello Sheriff Tiraspol, resta a punteggio pieno e passa il turno. Primo gol in maglia Spurs per Erik Lamela, l'argentino arrivato in estate dalla Roma; il 2-0 è di Defoe su rigore mentre la rete ospite è di Isa. Nell'altro match l'Anzhi vince 1-0 in Norvegia contro il Tromsoe grazie al gol di Mkrtchyan al 90' e fa un deciso passo verso i sedicesimi. Discorso chiuso nel girone L: passano l'Az Alkmaar che batte 1-0 i kazaki dello Shakhter Karagandy con rete di Ortiz, e il Paok Salonicco che fa 0-0 in Israele col Maccabi Haifa dopo il successo dell'andata in Grecia.