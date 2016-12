Europa League: il Tottenham non si ferma, sorride il Lione

00:28 - Il Tottenham non sbaglia un colpo in Europa League: la squadra di Villas Boas vince 2-0 in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol (Vertonghen e Defoe) e resta al comando del Girone K a punteggio pieno. Sorride il Lione, al primo successo dopo due pari: allo stadio Gerland, Rijeka battuto 1-0 grazie a un gol di Granier. Il Trabzonspor (Girone J, quello della Lazio) batte 2-0 il Legia Varsavia e va in testa. Tris della Dinamo Kiev che travolge il Thun.

Tutto facile per la Dinamo Kiev (Girone G) che rifila un secco 3-0 agli svizzeri del Thun. La squadra ucraina sblocca il risultato con Yarmolenko al 35' e raddoppia al 60' con un imperioso stacco di testa di Mbokani su cross dalla destra di Danilo. Il tris al 79' in contropiede: Sidorchuk conquista il fondo dalla sinistra e mette in mezzo per Gusev che corregge da due passi.

Botta e risposta in Genk-Rapid Vienna (1-1): belgi avanti al 21' con un gran destro da fuori di Gorius che si infila sotto l'incrocio, gli austriaci rispondono con un colpo di testa di Sabitzer su traversone da sinistra di Schrammel.

Lo Slovan Liberec (Girone H) si illude ma non va oltre l'1-1 casalingo contro il Siviglia. Al 20' segna Rabusic con un bel destro a incrociare su assist di Pavelka, gli spagnoli si salvano all'88' grazie a Machin. S

tesso risultato anche in Friburgo-Estoril. Tedeschi avanti con un sinistro di Darida che, leggermente deviato, prende in controtempo Vagner e finisce in rete. I portoghesi pareggiano al 53' con Seba, ben imbeccato da un lancio in profondità di Leal.

Primo successo in Europa League per il Lione (Girone I), che stende di misura il Rijeka allo stadio Gerland: i francesi trovano la rete che decide il match al 67' con un colpo di testa di Grenier su cross teso dalla sinistra di Malbranque. Vince anche il Betis Siviglia che batte 1-0 il Vitoria Guimaraes: spagnoli in gol al 51' con uno splendido tocco di Vadillo dopo una rapida combinazione con Verdu.

Il Trabzonspor (Girone J) batte 2-0 i polacchi del Legia Varsavia e si porta al comando del gruppo con 7 punti, due in più della Lazio fermata sul pari dai ciprioti dell'Apollon Limassol. La formazione turca colpisce nel primo tempo con Janko e nella ripresa con Adin. Legia ancora a zero punti e nessun gol segnato dopo tre turni.

Sul campo del modesto Sheriff Tiraspol successo per 2-0 del Tottenham (Girone K). Gli Spurs sbloccano il risultato al 12' con un colpo di testa vincente di Vertonghen su cross da destra di Eriksen. Il raddoppio dei londinesi arriva al 75' con un destro di Defoe che, complice una deviazione, si insacca alle spalle di Tomic.

L'Anzhi batte 1-0 i norvegesi del Tromso: decisivo un gol al 18' di Burmistrov che, dopo un bel fraseggio al limite e in sospetta posizione di fuorigioco, segna con un diagonale di sinistro. Allo stadio Astana Arena (Girone L) finisce 1-1 tra i padroni di casa dello Shakhter Karagandy e l'Az Alkmaar: kazaki avanti all'11' con un tocco ravvicinato di Finonchenko sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pari olandese al 26' con Gudmundsson che trafigge il portiere in uscita su perfetto assist di Johansson.

Succede di tutto a Salonicco, dove il Paok batte 3-2 in rimonta il Maccabi Haifa. La formazione israeliana colpisce due volte nei primi venti minuti con Ndlovu e Golasa. Il Paok accorcia le distanze al 35' grazie a un colpo di testa di Vitor, poi pareggia al 39' grazie a un'incornata di Ninis sugli sviluppi di un corner, nato dopo un calcio di rigore sbagliato da Stoch (parata di Saranov). Al 45' nuovo rigore per il Paok: sul dischetto si presenta ancora Stoch, che cambia angolo. Saranov non si fa ingannare e respinge tuffandosi alla sua destra. La squadra greca trova il 3-2 al 67' con una deviazione di Salpingidis che sorprende sul primo palo Saranov, stavolta non impeccabile.