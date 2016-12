Europa League: già qualificate ai sedicesimi Valencia, Ludogorets, Salisburgo, Esbjerg e Dnipro

23:58 - Sei le formazioni qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League dopo le gare delle 19 valide per il quarto turno della fase a gironi. Oltre alla Fiorentina di Montella, avanzano Valencia, Ludogorets, Salisburgo, Esbjerg e Dnipro. Nel gruppo A il Kuban fa 1-1 contro lo Swansea (Baldè nel recupero risponde a Bony per i russi) mentre il Valencia passa 3-2 in Svizzera col San Gallo e passa il turno. Gli iberici, sotto 2-1, falliscono un rigore con Jonas ma poi ribaltano il match con Piatti (doppietta) e Canales.

Nel girone B i bulgari del Ludogorets fanno 1-1 con Chernomorets ma riescono comunque a passare in virtù degli scontri favorevoli proprio contro gli ucraini; nell'altra gara il Psv Eindhoven supera 2-0 la Dinamo Zagabria con gol di Maher e Toivonen.

Tutto chiuso nel gruppo C con Salisburgo e Esbjerg che passano il turno. Gli austriaci vincono 3-1 in Belgio con lo Standard Liegi (reti di Svento, Kampl e Alan) mentre i danesi battono 1-0 l'Elfsborg con rete decisiva di Van Buren.

Nel girone D il Rubin Kazan resta in vetta dopo la vittoria per 1-0 contro il Wigan firmata da Kuzmin mentre i belgi dello Zulte Waregem restano in corsa in virtù del successo 1-0 sul campo del Maribor grazie alla rete su rigore di Torgan Hazard, fratellino di Eden del Chelsea.

Nel girone E passa anche il Dnipro che batte 2-0 il Pacos Ferreira (gol di Matheus e del gioiello ucraino Konoplyanka) e approfitta del successo della Fiorentina sul Pandurii.