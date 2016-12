Europa League, Floccari salva la Lazio con il Trabzonspor

12:50 - Pareggio in rimonta per la Lazio (3-3) nel secondo match del Gruppo J di Europa League sul campo del Trabzonspor. Partita tutta in salita per i biancocelesti: al 12', infatti, Erdogan porta avanti i turchi che, al 22', trovano il 2-0 con Mierzejewski. Onazi accorcia al 29' ma Paulo Henrique ristabililsce le distanze al 35'. Quando la partita sembra chiusa, entra però Floccari che, in due minuti (84' e 85') firma il pari con una doppietta.

LA PARTITA

Il Trabzonspor stordisce la squadra di Petkovic con una partenza travolgente, al 12' i turchi sono già avanti. Paulo Henrique serve in area Erdogan, il sinistro dell'esterno batte Marchetti. I turchi insistono, anche perché la reazione dei biancocelesti è nulla, e al 22' raddoppiano con Mierzejewski, che fulmina Marchetti con una sberla mancina dalla distanza. Dopo aver subito il secondo gol la Lazio finalmente si scuote. Al 29' i biancocelesti accorciano al termine di una bella azione sull'asse Perea-Onazi. L'attaccante colombiano trova il corridoio giusto per il nigeriano, che arriva a tu per tu con il portiere turco Kivrak e lo scavalca con un preciso tocco sotto. Poco dopo Hernanes ha sui piedi la palla del pareggio, ma il sinistro del brasiliano si stampa sul palo.

Dopo aver rischiato di subire il pareggio, il Trabzonspor trova il 3-1 al 35' con Paulo Henrique, abile a sfruttare un rimpallo favorevole e a trafiggere Marchetti per la terza volta. Sotto di due reti all'intervallo, la Lazio ha il merito di crederci fino in fondo. Al 61' Petkovic manda in campo Floccari al posto di Candreva. La mossa del tecnico bosniaco paga nei minuti finali: l'attaccante all'83' accorcia le distanze incornando di testa sull'angolo di Keita, due minuti dopo combina con Perea al limite dell'area e fulmina Kivrak con un preciso destro incrociato. Nel recupero è Biglia ad avere sui piedi la palla del 3-4 ma il centrocampista argentino spreca da buona posizione: a Trabzon finisce 3-3. La Lazio resta appaiata ai turchi in testa al girone J con 4 punti.



TABELLINO E PAGELLE

TRABZONSPOR-LAZIO 3-3

Trabzonspor (4-2-3-1): Kivrak 6,5; Bosingwa 6,5, Demir 6, Yumlu 6,5, Adin 6; Colman 6 (12' st Akgun 6), Zokora 6; Erdogan 6,5, Mierzejewski 7, Malouda 6,5 (19' st Alanzinho 5,5); Paulo Henrique 7. A disp.: Ayvaz, Bamba, Kacar, Ozdemir, Janko. All.: Akcay 6.

Lazio (4-2-3-1): Marchetti 6; Cavanda 5,5, Ciani 5,5, Cana 5,5, Lulic 5,5; Onazi 6,5, Biglia 5,5; Candreva 6 (16' Floccari 7,5), Hernanes 6 (29' st Ederson 6), Felipe Anderson 6,5 (34' st Keita 6); Perea 6,5. A disp.: Berisha, Serpieri, Gonzalez, Ledesma). All.: Petkovic 6.

Arbitro: Martin Hansson (Sve)

Marcatori: 12' Erdogan, 22' Mierzejewski, 34' Paulo Enrique (T), 29' Onazi, 39' st e 40' st Floccari (L)

Ammoniti: Cavanda (L)

Espulsi: nessuno