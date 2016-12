Europa League: Fiorentina-Pandurii 3-0, Viola a punteggio pieno

12:52 - Nella terza giornata di Europa League, la Fiorentina batte 3-0 il Pandurii rimanendo in testa al proprio girone a punteggio pieno (9 punti). Al Franchi, la squadra di Montella sblocca la partita con un'azione personale di Joaquin (26') e va al riposo sul 2-0 grazie al gol di Matos (34'). Nella ripresa è festa anche per Cuadrado, che di destro chiudi i conti al 69'. La Viola è a +3 sul Dnipro e a +8 su Pandurii e Pacos Ferreira.

LA PARTITA

L'Europa League viola regala soltanto note positive. La Fiorentina centra il terzo successo in altrettanti incontri, ipoteca la qualificazione ai sedicesimi, fa riposare mezza squadra (tra cui, soprattutto, Giuseppe Rossi) e inietta ulteriore fiducia alle "seconde linee" come i vari Joaquin, Mati Fernandez, Matos, Alonso, Bakic.



Montella si presenta con 8/11 diversi rispetto alla formazione titolare che domenica ha affrontato la Juve. Una rivoluzione per dosare le energie in vista del campionato. Una scelta che è indice della fiducia (estrema) che il tecnico ripone nell'intera rosa. L'avvio non promette troppo bene, visto che nei primi otto minuti il Pandurii sfiora due volte il vantaggio. Terminato il rodaggio, la Fiorentina comincia a distendersi con armonia ed eleganza: Rodriguez cambia serratura in difesa, Borja Valero detta il ritmo e offre lampi di genio, mentre Joaquin è l'arma letale per spaccare il rigido 4-4-2 romeno. E' proprio lo spagnolo, al 26', a inventare l'1-0 con uno slalom da brivido: l'ex Malaga, spalle alla porta, si gira in un amen e salta in dribbling Christou ed Erico, oltre che il portiere. Trovato il vantaggio, la Viola s'impossessa del campo e non concede più metri.



Il Pandurii prende paura e lo si vede, con evidenza, poco dopo, quando Matos ruba palla a centrocampo e chiude l'azione col gol che vale il 2-0. E' il 34' e la Fiorentina può già pensare al match di domenica contro il Chievo. Il Pandurii, a inizio ripresa, prova a dare una sterzata alla gara cambiando gli esterni di centrocampo. La reazione dei romeni, però, è timidissima, e appena entra Cuadrado (15') la Fiorentina allunga nuovamente. Il colombiano si scatena sulla fascia, trovando il 3-0 al 24' e sfiorando il poker in almeno altre due occasioni; clamorosa l'ultima (93'), con Cuadrado che colpisce l'incrocio dei pali dopo aver superato il portiere con un pallonetto. Dopo tre partite, la Viola conserva tre punti di vantaggio sul Dnipro (secondo) e spinge Pandurii e Pacos Ferreira a meno otto. Per festeggiare il passaggio del turno, manca solo la matematica.

LE PAGELLE



G. Rodriguez 7 - Non perde un contrasto, non fallisce un anticipo, non sbaglia una chiusura. Leadership e sicurezza.



Joaquin 7,5 - Crea scompiglio nella difesa romena con invenzioni da superstar. Il gol è una perla assoluta.



Borja Valero 6,5 - Gioca con classe, tranquillità e intelligenza. Organizza il gioco con una precisione maniacale.



Iakovenko 5,5 - Fa un po' di fatica ad adeguarsi al ritmo dei compagni. E' anche sfortunato quando colpisce la traversa di testa.

IL TABELLINO



FIORENTINA-PANDURII 3-0

Fiorentina (3-5-2): Neto 6; Tomovic 6, G. Rodriguez 7 (19' st Roncaglia 6), Compper 6,5; Joaquin 7,5, Borja Valero 6,5 (28' st Aquilani 6), Bakic 6, Mati Fernandez 6,5, Alonso 6; Matos 7 (15' st Cuadrado 7,5), Iakovenko 5,5.

A disp.: Munua, Savic, Pasqual, Madrigali, Rossi. All.: Montella 7

Pandurii (4-4-2): Stanca 6; Ungurusan 5, Erico 5, Christou 5, Momcilovic 5; Alex 5,5 (1' st Nicoara 5,5) , Anton 5, Breeveld 5,5, Ciucur 5 (1' st Buleica 5,5); Eric Pereira 6 (35' st Di Stefano sv), Matulevicius 5.

A disp.: Mingote, Mamele, Sipo, Cristea. All.: Pustai 5

Arbitro: Zelinka (Rep. Ceca)

Marcatori: 26' Joaquin (F), 34' Matos (F), 24' st Cuadrado (F)

Ammoniti: Anton, Matulevicius, Breeveld (P); Compper, Cuadrado, Mati Fernandez (F)

Espulsi: -