Europa League: Fiorentina-Dnipro 2-1, Viola prima nel Gruppo E

00:10 - Missione compiuta per la Fiorentina in Europa League. Al Franchi la squadra di Montella vince 2-1 con il Dnipro e chiude la fase a gironi al primo posto del Gruppo E, conservando anche l'imbattibilità nel torneo. Al 13' Konoplyanka sblocca il match, poi tocca a Joaquin riportare la partita in parità al 42' su perfetto assist di Cuadrado. Il gol partita lo segna poi proprio l'esterno colombiano di Montella al 77'.



LA PARTITA

Bastava un pareggio. E invece sono arrivati altri tre punti. Una bella prova di forza per la Fiorentina, che in Europa non teme nessuno e prenota un posto da protagonista. "Questa squadra non è in grado di fare calcoli", aveva detto Montella alla viglia del match contro il Dnipro. E invece si sbagliava. La Fiorentina, attenta e concentrata, porta infatti a casa il massimo del risultato col "minimo sforzo", che non guasta nemmeno in vista anche del campionato.



Con i sedicesimi già in tasca, la Viola chiude la fase a gironi al primo posto del Gruppo E, conservando l'imbattibilità in Europa e garantendosi un sorteggio più abbordabile. Al Franchi va in scena una partita vera. In palio c'è solo il primato, con gli ucraini che non hanno però nulla da perdere e giocano senza risparmiare energie. L'avvio è di quelli sprint per la squadra di Juande Ramos. Montella fa riposare solo Rossi e Pizarro, puntando sul tridente Cuadrado-Matos-Joaquin. In avanti però la Viola non sfonda e dietro trema sulle marcature. Così al 13' Konopljanka gela il Franchi dopo uno splendido uno due con Rotan. Colpita a freddo, la Fiorentina fatica a trovare subito le giocate per rendersi pericolosa, ma lentamente guadagna metri e si affaccia dalle parti di Boyko, bravo a respingere di piede su Cuadrado al 35'.



Alla banda di Montella manca però il guizzo giusto. Ma ci pensa Cuadrado. A tre minuti dalla fine del primo tempo il colombiano salta Vlad con un numero e pennella un cross stupendo per Joaquin, che di testa riporta il match in parità e spegne l'entusiasmo degli ospiti. La rete viola disinnesca il Dnipro, che nella ripresa non riesce più a giocare con lo stesso ritmo e cala vistosamente. Agguantato il pari, gli uomini di Montella mostrano invece maggior sicurezza e prendono l'iniziativa. In mezzo al campo salgono in cattedra Mati Fernandez e Borja Valero e cambia l'inerzia della partita. La girandola dei cambi mischia un po' le carte, ma è sempre la Fiorentina a dettare il ritmo. Solo Konoplyanka prova a tener viva la partita, ma è Cuadrado il grande protagonista del match. Dopo l'assist col contagiri per il gol del pareggio, il colombiano mostra infatti il meglio del repertorio al 77': dribbling e tiro da applausi che regala alla Viola la vittoria finale e il primo posto nel girone. Lunedì ci sono i sorteggi. Montella può stare tranquillo.

LE PAGELLE

Cuadrado 7,5: brillante. Impressionante la velocità palla al piede e la rapidità nel cambio di direzione. Gioca a sinistra e semina il panico nella zona di Fedetskiy. Quando si sposta a destra pennella per il gol di Joaquin. Chiude in bellezza con un gol da mostrare alle scuole calcio

Joaquin 6,5: nel primo tempo sulla destra non riesce mai a saltare Vlad nell'uno contro uno. Quando inverte la posizione con Cuadrado, segna il gol del pareggio facendosi trovare al momento giusto nel posto giusto. Meglio nella ripresa.

Gonzalo Rodriguez 6,5: dietro è una sicurezza. Perfetto non solo in chiusura, ma anche in fase di impostazione. Gioca da regista arretrato

Zozulya 6: tarantolato. Pressing costante sui portatori di palla, ma non solo. I suoi tagli aprono il campo per gli inserimenti dei centrocampisti. Cala molto nella ripresa

Konopljanka 6,5: palla in banca. E' destro ma gioca a sinistra ed è sempre pericoloso quando rientra (vedi il gol). E' l'unico a provarci fino alla fine



IL TABELLINO

FIORENTINA-DNIPRO 2-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 6,5; Roncaglia 6, Gonzalo Rodriguez 6,5, Savic 6, Pasqual 6; Mati Fernandez 6 (24' st Pizarro 6,5), Ambrosini 5,5, Borja Valero 6; Cuadrado 7,5 (36' st Aquilani sv), Matos 5,5 (30' st Ilicic 5,5), Joaquin 6,5.

A Disp.: Munua, Compper, Tomovic, Rossi. All. Montella 7

Boyko 6,5; Fedetskiy 5,5, Mandzyuk 6, Cheberyachko 6, Vlad 5 (31' st Kalinic sv); Kankava 6, Rotan 6; Bruno Gama 5 (18' st Kulakov 5,5), Politylo 6 (23' st Seleznyov 5,5), Konoplyanka 6,5; Zozulya 6.A Disp.: Vartsaba, Kravchenko, Kobakhidze, Blyznychenko. All. Juande Ramos 5,5Artur Dias (Por)13' Konoplyanka (D), 42' Joaquin (F), 32' st Cuadrado (F)Ambrosini, Mati Fernandez, Roncaglia (F); Kulakov (D)