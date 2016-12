Europa League: dolce Russia per Tottenham e Valencia

10:33 - Trasferte russe per Tottenham e Valencia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Tutto facile per gli inglesi, che superano 2-0 il ridimensionato Anzhi grazie a due reti di Defoe (34') e Chadli (40') e guidano a punteggio pieno il girone K. Vincono 2-0 anche gli spagnoli sul campo del Kuban. Due reti nel finale di Alcacer (73') e Feghouli (81') regalano al Valencia i primi tre punti nel gruppo A.

Il Rubin Kazan travolge 4-0 i belgi del Waregem. I padroni di casa, leader del gruppo D con 6 punti, si svegliano nella mezz'ora finale: un'autorete di Duplus al 60' spiana la strada alla goleada dei russi, che colpiscono ancora con Eremenko (73'), Ryazantsev (81') e Natcho (89'). Finisce 2-2 Shakhtar Karagandy-Maccabi Haifa. I padroni di casa volano sul 2-0 con Finonchenko (40') e Tarasov (45'), ma gli israeliani rimontano grazie alle reti nella ripresa di Rayo (54') e Turgeman (79'). Un punto che serve poco a entrambe le squadre, inchiodate in fondo al gruppo L.Nel girone J, quello della Lazio, vittoria di misura per 1-0 dell'Apollon Limassol sul campo del Legia Varsavia. Il gol di Sangoy al 56' permette ai ciprioti di salire al terzo posto in classifica con 3 punti, 1 in meno di Trabzonspor e Lazio. Il Legia resta fanalino di coda con 0 punti.



Nel gruppo H importante successo del Siviglia per 2-0 in casa sul Friburgo: decidono le reti di Perotti su rigore e Bacca che portano gli spagnoli al comando a punteggio pieno. Al secondo posto del girone si porta lo Slovan Liberec che ha sconfitto 2-1 i portoghesi dell'Estoril, ancora a 0. Doppio 1-1 nel Girone I con il Vitoria Guimaraes che strappa un pareggio importante in casa del Lione restando in vetta con 4 punti. Assieme ai francesi, a quota 2 si porta il Betis Siviglia che trova il pari sul campo del Rijeka: reti nel primo tempo di Benko per i padroni di casa e di Cedric per gli spagnoli.

Pareggio che sa di beffa quello dello Sheriff Tiraspol che agguanta l'1-1 nel finale a Tromso in 10 uomini. I norvegesi, ormai sicuri dei tre punti, subiscono il gol di Ricardinho al 87' restando all'ultimo posto (1 punto) assieme all'Anzhi del Gruppo K che vede il Tottenham saldamente al comando a punteggio pieno e lo Sheriff secondo a quota 2.

Genk a punteggio pieno nel Girone G: la squadra belga si impone 2-1 in casa sugli svizzeri del Thun che restano a quota 3. Spettacolare 2-2 tra Rapid Vienna e Dinamo Kiev con gli austriaci che acciuffano il pari al 94' con una rete di Trimmel.

Infine nel Gruppo L il Paok pareggia 1-1 nel finale in casa dell'Az Alkmaar: olandesi in vantaggio all'82' con Gouweleeuw e raggiunti al 93' da Salpingidis. Le due squadre restano al comando del girone con 4 punti davanti a Shakhtar Karagandy e Maccabi Haifa con 1.



Termina 1-1 Pacos Ferreira-Pandurii, seconda gara del Gruppo E, quello della Fiorentina. Melo Rodriguez, nella ripresa, risponde al vantaggio degli ospiti targato da Momcilovic dopo appena 5 minuti. Con questo risultato i viola, forti della vittoria per 2-1 sul campo del Dnipro, comandano il girone a punteggio pieno davanti agli stessi ucraini a quota 3. Portoghesi e rumeni appaiati a 1 punto.



Nel Gruppo A successo per 1-0 dello Swansea sul San Gallo. Grazie al gol di Routledge al 52', gli inglesi volano al comando con 6 punti lasciando gli svizzeri a 3 assieme agli spagnoli, Kuban Krasnodar ancora a 0. Tutto facile per il Psv che batte 2-0 il Chernomorets Odessa in Svizzera con i gol di Depay al 13' e di Jozefzoon al l'88'. Il Girone B è però dominato dal Ludogrets che regola 3-0 la Dinamo Zagabria e vola a punteggio pieno dopo due incontri. Per i bulgari a segno Juninho Quixada, Misidjan e Dyakov. Il Salisburgo vola nel Gruppo C: gli austriaci battono 2-1 in Danimarca la formazione dell'Esbjerg grazie ad una doppietta di Alan nel primo tempo e salgono al comando in solitaria in virtù dei due successi in due partite. Si chiude sull'1-1, invece l'altra sfida del girone: Elfsborg-Standard Liegi: svedesi in vantaggio al 23' con Claesson, gli ospiti trovano poi il pari al 62' con Mujangi.

Il Wigan risponde al Rubin Kazan e si porta al secondo posto del Gruppo D con 4 punti in virtù del 3-1 rifilato al Maribor, fanalino di coda ancora a 0. Per la squadra impegnata nella Championship inglese, rete di Watson e doppietta di Powell. Inutile il momentaneo 2-1 di Tavares.

Prosegue il periodo nero del Bordeaux, terzultimo in Ligue 1 e protagonista negativo della serata. I francesi, infatti, sono stati battuti 2-1 in casa dal Maccabi Tel Aviv nonostante il vantaggio al 48' di Jussie. Itzhaki e Micha regalano i 3 punti agli israeliani che si portano a 4 punti nel Gruppo F, guidato dall'Eintracht Francoforte capace di battere 3-0 in trasferta l'Apoel Nicosia grazie ai gol di Lakic, Jung e all'autorete di Alexandrou.