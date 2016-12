Europa League: Dnipro-Fiorentina 1-2, Viola in testa al girone

11:32 - Colpo grosso della Fiorentina, che batte il Dnipro e vola in testa al proprio girone d'Europa League. In Ucraina, la squadra di Montella vince 2-1 al termine di un match disputato in un clima proibitivo (pioggia, neve e gelo). La Viola, in vantaggio al 63' con un rigore di G. Rodriguez, viene subito raggiunta da un altro penalty realizzato da Seleznyov (57'). A decidere l'incontro è un colpo di testa di Ambrosini (73'). Pizarro espulso all'86'.

LA PARTITA

In un match per gladiatori, a risultare decisivo non poteva che essere Ambrosini. L'ex milanista azzanna la partita dal minuto 1 e si seda solo quando l'arbitro, dopo quattro minuti di recupero, decide che la lotta poteva avere fine. Temperatura vicina allo zero, pioggia, neve e campo ai limiti della praticabilità. In un simile contesto, il match diventa presto una battaglia fisica. Gli ucraini, sensibilmente inferiori per quanto riguarda la tecnica, non potrebbero chiedere di meglio mentre la Viola, abituata al tiki taka imposto da Montella, impiega un quarto d'ora per calarsi nella parte. Con quattro titolarissimi out per infortunio (Rossi, Gomez, Pasqual, Aquilani) e altre quattro prime scelte in panchina per decisione del tecnico (Savic, Tomovic, Borja Valero e Joaquin), la Fiorentina comincia con un 3-5-1-1 molto solido: Roncaglia, Rodriguez e Compper, dietro, si comportano come se fossero nati per giocare con certe condizioni meteorologiche. A centrocampo domina Ambrosini, mentre Alonso - a sinistra - nel primo tempo è l'unico in grado di creare qualcosa palla a terra. Il Dnipro, decisamente a proprio agio sul terreno di casa, sfiora il vantaggio grazie a uno svarione di Neto, che al 13' non trattiene un cross da destra e viene salvato dal provvidenziale intervento di Gonzalo Rodriguez. Ed è proprio l'ex Villarreal, migliore in campo insieme ad Ambro, a sbloccare la partita con un calcio di rigore procurato da Matos a inizio ripresa (8').



Montella, col vantaggio del risultato, per evitare guai toglie dal campo Bakic che, già ammonito, rischia di essere espulso per un brutto intervento sulla caviglia dell'avversario. Dentro Borja Valero per congelare il risultato, ma a rimanere di ghiaccio è presto la stessa Fiorentina. Nemmeno cinque minuti dopo lo 0-1, il direttore di gara fischia un penalty al Dnipro per fallo di gomito di Pizarro, che da pochi passi intercetta un tiro di Rotan: Seleznyov spiazza Neto e il match torna in parità. La Viola, a questo punto, anziché chiudersi per strappare un pareggio che, comunque, sarebbe stato assai prezioso, sceglie di osare e viene premiata a poco più di un quarto d'ora dalla fine: Borja Valero va via a sinistra e pennella un cross a centro area; Ambrosini si inserisce con prepotenza e, di testa, infila il primo gol con la maglia Viola, che vale l'1-2 definitivo e il primato solitario nel Gruppo E. Nemmeno l'inferiorità numerica (espulsione di Pizarro all'86' per doppia ammonizione) consente agli ucraini di riequilibrare la partita: dopo due giornate d'Europa League e nonostante la piena emergenza, la squadra di Montella sta già dominando il proprio girone.

LE PAGELLE



Ambrosini 8 - Prestazione tutta grinta, lotta e personalità. A centrocampo intercetta ogni pallone senza perdere un contrasto, dominando la scena come il migliore dei gladiatori. Decide il match con un inserimento da manuale.



Neto 6,5 - Si presenta, dopo 13 minuti, con una papera (anche a causa del terreno scivoloso) che per poco non costa lo svantaggio. Poi si riscatta con 90 minuti impeccabili.



G. Rodriguez 7,5 - Nel primo tempo mette una pezza all'errore di Neto, salvando a un passo dalla linea un gol già fatto. Tampona ogni buco, dal dischetto è più freddo del clima ucraino.



Mati Fernandez 5 - Piazzato alle spalle di Matos, fatica a trovare la giusta posizione e non controlla un pallone che sia uno.

IL TABELLINO



DNIPRO-FIORENTINA 1-2

Dnipro (4-4-2): Boyko 6; Mandzyuk 5,5 (34' st Bruno Gama sv), Mazuch 6, Cheberyachko 5,5, Strinic 6; Fedetskiy 6 (13' st Matheus 5,5), Rotan 5, Kankava 6, Konoplyanka 6,5; Seleznyov 6,5, Zozulya 6 .

A disp.: Lastuvka, Douglas, Kobakhidze, Shakhov, Bruno Gama, Politylo. All.: Juande Ramos 6

Fiorentina (3-5-1-1): Neto 6,5; Roncaglia 6, G. Rodriguez 7,5, Compper 6; Cuadrado 6 (32' st Joaquin sv), Bakic 5 (9' st Borja Valero 6,5), Pizarro 5,5, Ambrosini 8, Alonso 6,5; Mati Fernandez 5 (40' st Tomovic sv); Matos 6.

A disp.: Munua, Savic, Madrigali, Gulin. All.: Montella 6,5

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 8' st rig. G. Rodriguez (F), 12' st rig. Seleznyov (D), 28' st Ambrosini (F)

Ammoniti: Bakic, Cuadrado (F)

Espulsi: 41' st Pizarro (F) per doppia ammonizione