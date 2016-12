Europa League: Dinamo Kiev avanti, Tottenham a punteggio pieno

23:45 - La Dinamo Kiev conquista i sedicesimi di finale di Europa League battendo 3-1 il Rapid Vienna nel Gruppo G. Il Siviglia vince 2-0 col Friburgo in trasferta e lo condanna: passa lo Slovan Liberec che si impone per 2-1 sull'Estoril in Portogallo. Nel Gruppo I si qualificano Lione e Betis. Il Tottenham chiude a punteggio pieno vincendo 4-1 sull'Anzhi, secondo. Il Paok conquista il primo posto per differenza reti pareggiando 2-2 con l'Az Alkmaar.

Partita spettacolare a Kiev tra la Dinamo e il Rapid Vienna: la sfida, valida per il secondo posto nel Gruppo G, si apre col vantaggio degli ospiti targato Boyd. Ma gli ucraini non ci stanno e, grazie alle reti di Lens, Gusev e Miguel Veloso, ribaltano il risultato e conquistano 3 punti che li qualificano come secondi alle spalle al Genk vincente 1-0 sul Thun in trasferta con gol di Vossen nel primo tempo. Deciso all'ultimo match anche il Gruppo H: lo Slovan Liberec vola ai sedicesimi battendo 2-1 l'Estoril con reti di Sural e Rabusic. Nell'altro match il Siviglia ha la meglio del Friburgo per 2-0: per gli spagnoli gol di Iborra e Rusescu. Nel Girone I il Lione conquista la prima posizione battendo 2-1 il Vitoria Guimaraes grazie al rigore di Gomis e alla rete di Ferri. Secondo il Betis Siviglia che non va oltre lo 0-0 col Rijeka. Nel Gruppo J, vittoria di consolazione del Legia Varsavia sul campo dell'Apollon Limassol: i primi gol in questa Europa League dei polacchi portano la firma di Jodlowiec e Brzyski. Il Tottenham chiude in bellezza la fase a gironi conquistando il sesto successo in sei partite. Contro l'Anzhi, che chiude al secondo posto, decide una tripletta di Soldado e un gol di Holtby. Lo Sheriff Tiraspol batte 2-0 il Tromsoe, e chiude al terzo posto davanti alla squadra norvegese. Nel Gruppo L, infine, il Paok raggiunge l'Az Alkmaar nel finale sul 2-2 e, per differenza reti, conquista la prima piazza. Resta solo nelle statistiche la vittoria del Maccabi Haifa per 2-1 sullo Shakhtar Karagandy.