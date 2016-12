Europa League, 32 squadre verso i sedicesimi: 10 milioni in palio

21:08 - Conclusa la fase a gironi, l'Europa League si prepara per i sorteggi dei sedicesimi di finale a Nyon. Trentadue le squadre in tabellone, divise in due fasce. Le italiane sono quattro: Fiorentina, Napoli, Juventus e Lazio. Le prime due sono tra le teste di serie, le ultime due no. Derby possibili soltanto dagli ottavi in avanti. La finale si svolgerà allo Juventus Stadium il 14 maggio: in palio dieci milioni di euro.

Quest'anno l'Europa League parla italiano. Un'occasione importante, a dispetto delle debacle subite da Juve e Napoli in Champions League. Arrivando in finale, infatti, si può guadagnare un tesoretto da non sottovalutare. Conti alla mano, per chi alza la coppa, si tratta di dieci milioni di euro. Ma vediamo nel dettaglio la situazione delle squadre qualificate ai sedicesimi di finale. Due fasce da 16 squadre.



Nella categoria delle big rientrano le dodici vincitrici dei gironi (tra cui la Fiorentina) più le quattro migliori terze provenienti dalla Champions League (tra cui il Napoli). Nel dettaglio l'elenco comprende Napoli, Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Valencia, Benfica, Shakhtar, Basilea, Lione, Trabzonspor, Eintracht, Rubin Kazan, Az Alkmaar, Genk, Ludogorets e Salisborgo.



Nella seconda fascia ci sono invece le 12 seconde classificate dei gironi (tra cui la Lazio) e le restanti quattro di Champions (tra cui la Juventus). Oltre a Juventus e Lazio in questo gruppo trovano spazio Porto, Ajax, V.Plzen, Betis, Swansea, Dnipro, Chornomorets, Paok, Anzhi, DInamo Kiev, Maribor, Maccabi, S. Liberec e Esbjerg.



Il sorteggio verrà effettuato a Nyon lunedì alle 13 e verrà stilato anche un mini tabellone che svelerà anche le possibili sfide al turno successivo. Gli incroci tra squadre dello stesso gruppo o della stessa federazione saranno possibili solo dagli ottavi in avanti.

LE TESTE DI SERIE

LE NON TESTE DI SERIE