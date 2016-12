Eto'o, dipendenza da cellulari: ne possiede 400 

18:05 - Samuel Eto'o è uno di quei calciatori che non si è mai fatto mancare nulla. Il camerunense, come dimostra il passaggio dall'Inter all'Anzhi nel 2011, va matto per i soldi e i beni di lusso, ma pochi avrebbero scommesso sulla sua dipendenza da cellulare. Come rivelato da un amico al 'Sun', Eto'o ne possiede circa 400 in giro per il mondo: "In questi anni non ne ha mai buttato uno, gli piace collezionarli. Ha 14 utenze attive".

Ossia 14 diversi numeri di telefono a cui è possibile contattarlo. I dispositivi mobili si trovano nelle varie case dell'attaccante del Chelsea, che, a secondo della sua collocazione geografica, decide così quale utilizzare. Eto'o, d'altronde, è anche collezionista di altro. Ad esempio di auto: il suo garage (anche in questo caso virtuale, dato che si snoda in giro per il pianeta) ha un valore di circa 4 milioni di sterline. Quando Eto'o è tornato in Inghilterra dopo l'esperienza in Russia, ha fatto trasportare nella sua nuova casa di Londra ben quattro supercar a bordo di un bisarca.