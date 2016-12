Erick Thohir alla Pinetina: "Uniti per l'Inter"

23:55 - Visita a sorpresa di Erick Thohir ad Appiano Gentile. Il magnate indonesiano ha deciso infatti di recarsi alla Pinetina alla vigilia della partita contro la Sampdoria, primo match a cui assisterà dal vivo nelle nuove vesti di presidente dell'Inter. Dopo un incontro con Mazzarri Thohir ha cenato con la squadra e poi ha registrato un video messaggio per i tifosi. "Uniti per l'Inter con tutta la nostra passione. Forza!", ha detto, rigorosamente in italiano.

IL VIDEO MESSAGGIO DI THOHIR