El Shaarawy: "Torno in campo. Finalmente!" 

14:45 - (r.o.) - Premettiamo un augurio: che tutto sia vero e che tutto si avveri. Per lui, più che per il Milan. Per Stephan El Shaarawy che nel 2012 ha vissuto, ventenne, il momento magico di una luminosissima carriera che verrà; e che nel 2013 ha conosciuto, a ventuno anni soltanto, il declino che di solito accompagna i calciatori a fine carriera, dopo 10-15 anni di fatiche, glorie, successi e insuccessi.



Inutile rifare il percorso del Faraone del 2013: gli è capitato di tutto, tra infortuni, crisi tecniche e quant’altro. Ora che il Milan annaspa senza di lui (c’è anche il suo momento-no nel momentaccio rossonero), ecco che mentre la squadra suda (freddo) a Glasgow, lui posta il suo pensiero-speranza-progetto. "Forza Milan, passa il turno" e “mercoledì si rientra”. Il che significa: mercoledì 27 novembre, a Milanello, El Shaarawy torna in campo. Per allenarsi al massimo e per giocare, presto.

C’è un Milan da riconquistare e da far risalire; c’è una Nazionale nella quale ritorvare il posto perduto, con vista al Mondiale; e c’è l’amor proprio per essere quello che si sapeva e si ammirava, il prototipo dell’attaccante moderno, corsa e gol, saggezza tattica e sacrificio. Mirabili versioni multiple di un calciatore che sei mesi fa aveva la fila di pretendenti, che il Milan ha fortemente tenuto stretto e che il Milan fortemente aspetta. Non è stato il bagliore di una mezza stagione, El Shaarawy. E’ stato solo questo dannato 2013 a togliergli il sorriso.