El Shaarawy racconta: "Balotelli mi ha aiutato nei momenti-no" 

08:45 - In un'intervista a cuore aperto, l'attaccante del Milan Stephan El Shaarawy ha fatto un bilancio della sua carriera rossonera: "Come voto mi do un 7 - spiega a Verissimo su Canale 5 -. Sono soddisfatto di quello che ho fatto e non mi resta che continuare così". Una crescita rapida dalla B alla Nazionale: "Mi ha aiutato molto mio padre, ma anche Balotelli mi è stato vicino quando le cose non andavano bene". Giocherà col suo idolo Kakà: "E' un sogno".

A Verissimo (Canale 5), le confessioni di El Shaarawy, intervistato da due tifosi del Milan. Il suo bilancio: sei mesi eccezionali, poi otto mesi di tormenti. "Sono soddisfatto di quello che ho fatto, non mi resta che continuare. Adesso devo recuperare al più presto dall'infortunio. Come voto direi un sette". Chi gli è stato vicino, nella sua rapida crescita: dalla serie B alla Nazionale. "Chi mi ha aiutato di più? Mio padre in assoluto, mi accompagnava in allenamento, mi segue tuttora che sono a Milano, ma tutta la mia famiglia mi aiuta". A chi si ispira come modello di calciatore. "Il mio idolo? Kakà, da sempre. Giocare con lui è un sogno vero che si è realizzato. E poi Maradona, ì più grande giocatore di tutti i tempi". Il Mondiale in Brasile: ci sarà El Shaarawy? "Per andare in Nazionale bisogna fare bene nel Milan". Infine la domanda su Balotelli. "Mario? Abbiamo un bellissimo rapporto, la scorsa stagione quando le cose non andavano bene mi sosteneva e mi aiutava".