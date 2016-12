Egitto: Mohamed Zidan condannato a sei anni di carcere per truffa

23:38 - Il suo cognome, in fondo, per anni è stato una truffa in piena regola nei confronti di Zidane. Quando sentivi parlare di Zidan, infatti, pensavi sempre e solo a Zinedine che, però, in coda al cognome aveva una "e". Quello senza vocale finale, invece, era Mohamed, egiziano classe 1981. L'africano è stato un attaccante di buon livello, che ha avuto fortuna soprattutto in Bundesliga dove, dal 2005 al 2012, ha giocato per Werder, Magonza, Amburgo e Borussia Dortmund. Adesso Zidan rischia il carcere, visto che è stato condannato a sei anni di reclusione per una truffa ai danni di una società immobiliare.

Mohamed Zidan ha smesso di giocare a calcio nel gennaio del 2013, quando ha rescisso il contratto con il Baniyas (Emirati Arabi). Nel frattempo è diventato commentatore per Al-Jazeera, ma ora la televisione rischia di vederla dalla cella di un carcere. Un tribunale egiziano, infatti, ha condannato l'ex calciatore a sei anni di reclusione per una truffa ai danni di una società immobiliare, che aveva sporto denuncia per l'emissione di tre assegni irregolari.



L'egiziano, che è stato condannato in primo grado, ricorrerà in appello e per adesso evita il carcere. "Le cose non sono come vengono descritte", ha detto Klopp, tecnico del Borussia Dortmund, che in passato lo ha allenato. Intanto, però, Mohamed non si trova: secondo le autorità, sarebbe già all'estero.