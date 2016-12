Edgar Davids spacca la bocca a un avversario con una gomitata 

14:04 - A quarant'anni suonati Edgar Davids non ha ancora dismesso i panni del lottatore. Il centrocampista (ma anche manager) del Barnet, club inglese di League Two, nel weekend si è reso potagonista di un fattaccio: durante la sfida con il Wrexham ha rifilato una gomitata a Stephen Wright, facendogli un buco in bocca. La foto è finita su Twitter, Davids invece sotto la doccia. L'arbitro infatti non ha esitato un attimo e gli ha rifilato il rosso.

L'ex centrocampista della Juventus, nel finale di partita a 'The Hive', ha colpito in pieno volto l'avversario mentre questo cercava si soffiargli il pallone. Ne è nata una rissa paurosa, in cui i giocatori del Wrexham hanno messo nel mirino il Pitbull. Anche il malcapitato Wright, con un passato nell'Under 21 inglese e nel Liverpool, è stato sanzionato con l'espulsione. Lo scontro è proseguito poco dopo su Twitter, dove David Artell, compagno di squadra dello stesso Wright, ha postato la foto in cui si vede il giocatore palesemente incerottato sul labbro dopo le medicazioni: "Davids dovrebbe vergognarsi del suo comportamento - ha scritto Artell -. Il buco in bocca di Wright è talmente grande che gli servirebbe un trapianto di pelle". Davids, nelle tre apparizioni stagionali in campo, era sempre stato ammonito. Nella passata stagione, la prima alla guida del Barnet, era stato cacciato dal campo in due occasioni. L'indole di lottatore, a volte un po' oltre il consentito, gli è rimasta addosso.