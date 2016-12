Ecco le nuove norme: introdotta la condizionale e la chiusura solo del settore di stadio incriminato

17:20 - Il Consiglio federale si è riunito oggi a Roma per modificare le sanzioni a carico delle società di calcio sui cori di discriminazione territoriale. Non è stato modificato il concetto-base (razzismo e discriminazione territoriale non avranno una separazione netta), ma sono state allenatate le misure punitive: verrà chiuso solo il settore incriminato, in caso di recidiva; e non più - come accaduto dopo Juve-Milan - tutto lo stadio.



Le nuove sanzioni, quindi, come chiesto dai 20 presidenti della Lega di Serie A, rivedono totalmente la pena da infliggere alla società coinvolta, istituendo il concetto di "condizionale": in caso di numerosi tifosi protagonisti di cori razzisti, è stato spiegato, sarà sanzionato il club con la chiusura del settore dello stadio incriminato, ma la pena sarà congelata. In caso di recidiva, nello stesso anno solare, la nuova sanzione si sommerà alla prima precedentemente sospesa. Lo spauracchio della chiusura totale dello stadio rimane ma soltanto in caso di fatti gravi. In ogni caso, la nuova norma non prevede una separazione netta tra razzismo e discriminazione (non lo vuole l'Uefa), introducendo solo il concetto di "valutazione della percezione del fenomeno discriminatorio".

In questo modo, il Consiglio federale ha voluto caricare le società di calcio di una forte responsabilità, dovendo intervenire direttamente nei confronti dei tifosi, per evitare che questi siano recidivi portando alla conseguente chiusura del settore di stadio coinvolto. Questo è proprio quello a cui puntava il presidente federale Abete che, lunedì, si era augurato che fossero proprio i club ad occuparsi dei tifosi razzisti.



Quanto a Juventus-Milan e alla sospensione della chiusura di San Siro per Milan-Udinese, la Procura federale sta svolgendo altre indagini, soprattutto sul referto degli ispettori della Figc presenti allo Juventus Stadium. La sentenza definitiva nei prossimi giorni: ci potrebbe essere la chiusura della curva; ma è verosimile una semplice (e salata) multa, nel caso in cui gli ispettori della Figc dovessero attenuare la criticità del loro referto.