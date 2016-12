Ecco il nuovo Milan con due ad: Galliani e Barbara Berlusconi 

15:05 - E' nato il Milan 2.0, ossia quello dei due amministratori delegati e vicepresidenti: Adriano Galliani (vicario) e Barbara Berlusconi. E' iniziato alle 17 e si è concluso poco prima delle 18, negli uffici della nuova sede rossonera, il consiglio d'amministrazione straordinario che ha ufficializzato le nuove cariche. Così ha deciso il presidente Silvio Berlusconi il 30 novembre scorso dopo le dimissioni di Galliani.

A chiusura del Cda è stato emesso questo comunicato:

"AC Milan comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha approvato all'unanimità il nuovo assetto organizzativo della Società ridefinendo cariche sociali, poteri e deleghe per lo svolgimento delle relative attività.

"Il nuovo assetto organizzativo della Società prevede sostanzialmente la suddivisione delle funzioni/direzioni aziendali in due aree: I) la prima attinente l’attività tecnico-sportiva che continua a rispondere ad Adriano Galliani quale Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato; II) la seconda, che comprende tutte le funzioni/direzioni aziendali non riconducibili alla prima, che risponde al nuovo Vice Presidente e Amministratore Delegato Barbara Berlusconi.

"Paolo Berlusconi è stato confermato Vice Presidente e confermati anche tutti gli altri Consiglieri: P. Cannatelli, L. Cantamessa, A. Cefaliello, G. Foscale e A. Marchesi.

"Il Consiglio ha infine deliberato il trasferimento della sede legale della Società, con effetto dal 1 gennaio 2014, in Milano da via Turati n. 3 a via Aldo Rossi n. 8" .

Fine del comunicato. Galliani e Barbara Berlusconi si divideranno i compiti: il primo penserà alla gestione dell'area sportiva che prevede supervisione sulla prima squadra e il settore giovanile, il mercato e la rappresentanza del club in Lega Calcio; a Barbara Berlusconi invece spetteranno l'area marketing e quella commerciale, Fondazione Milan e il progetto stadio.



Qualche particolare dal Cda rossonero. La riunione è durata 45 minuti. Poi il brindisi dei dirigenti con tutti i dipendenti del club rossonero, nella nuova sede. Al termine del brindisi e degli auguri e di un breve discorso, Galliani ha lasciato gli uffici ed è rimasta Barbara Berlusconi che ha voluto parlare a tutto lo staff rossonero riunito.

Oltre ai dipendenti, a rapprsentare la squadra c'erano anche Massimiliano Allegri, Abbiati, Kakà e Montolivo: ovvero tutti e tre i capitani rossoneri.