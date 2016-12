Ecco il nuovo-Milan 2014: a gennaio si cambia così 

10:44 - Prima di tutto, la classifica: il Milan deve risalirla, due mesi per una posizione più consona alle esigenze di gruppo. Poi l'idea di un progetto nuovo, per il nuovo anno: con l'utilizzo del già arrivato Rami, col recupero in tempi brevi di Kakà e Pazzini, con la prospettiva di avere Honda. E con nuove mansione per Mario Balotelli. Allegri medita su un Milan più offensivo, più europeo. Proviamo a disegnarlo col 4-2-3-1.



La difesa si sistema (si dovrebbe sistemare) con Adil Rami, il difensore che darà garanzie sul gioco aereo, fin qui la lacuna più evidente della retroguardia rossonera. Rami in coppia con Mexes, e con Abate e De Sciglio a presidio della fasce esterne, ecco la difesa riveduta e corretta, sempore con Abbiati fra i pali, anche se non va esclusa la possibilità di vedere all'opera Gabriel, giovane promessa che a Caen, nonostante il disastro generale, ha evitato al Milan un finale di partita peggiore.

A centrocampo -presidio della zona arretrata- ecco Montolivo e De Jong, sull'effiecienza tattica e dinamica dei due non ci sono dubbi: il primo con una vocazione di regia, il secondo come punto di riferimento per contenere il gioco avversario.

La novità poi si sposta sulla trequarti, dove Kakà sarebbe impegnato al centro del tridente che prevede Honda sulla destra e Balotelli a sinistra. Un gioco di equilibri molto delicato, che se da un lato offre molto sul piano offensivo, dall'altro deve essere in grado di preservare la squadra dagli eccessi: il duplice lavoro attacco-difesa può trovare spazio con Honda, ha l'attitudine nelle due fasi; Kakà si può proporre al sacrificio, se sorretto dalla condizione; Supermario coi suoi eccessi potrebbe spaccare il mondo, sempre che lo voglia.

Là davanti poi, Pazzini quando starà bene. Al momento, su Matri persistono le perplessità di un momento negativo: se saprà superarle, troverà spazio. Altrimenti, come El Shaarawy, sarà la panchina il suo punto d'appoggio.