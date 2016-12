E Valentino si ripete: "Thohir, prendi Messi"

17:53 - Thohir, prova a prendere Messi. Valentino Rossi l'aveva detto a Sportmediaset tre settimane fa, al momento dell'imminente arrivo a Milano del nuovo proprietario e presidente dell’Inter. E oggi, a ventuno giorni di distanza, riecco Valentino che (ri)parla della nuova Inter e del suo sogno.

"L'arrivo di Thohir nell'Inter? Il nuovo presidente mi è sembrato una persona seria, che ha voglia di fare e spero faccia bene. Non è mai facile vincere". E poi: "La squadra di quet''anno non mi dispiace, anche se ci vorrebbe uno come Messi. Ma è difficile che arrivi: l'importante è far bene, tornare a vincere".

Messi-Thohir sta diventando una sorta di (inutile) tormentone: anche se è vero che sognare non costa niente.