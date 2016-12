E. League: Lazio condannata per razzismo, giocherà a porte chiuse il prossimo turno

21:04 - La Lazio giocherà il prossimo turno di Europa League a porte chiuse. Lo ha deciso la Uefa, che ha sanzionato i biancocelesti per i cori razzisti e l'inizio ritardato per la partita dello scorso 19 settembre contro il Legia Varsavia. Il comunicato della Uefa parla, inoltre, di striscioni "inappropriati" e l'uso di materiali pirotecnici non idonei. Alla Lazio è stata comminata anche una multa di 40mila euro. Il club, però, ha annunciato ricorso.

"Abbiamo chiesto gli atti, dovrebbero arrivare domani o lunedì, e faremo ricorso appena possibile", ha detto all'Ansa l'avvocato dei biancocelesti, Gian Michele Gentile. "Avevamo avuto un rapporto con la segnalazione del Fare (Football Against Racism in Europe) su pochi cori razzisti provenienti dalla curva Nord rileva il legale -. Noi abbiamo replicato che non c'è traccia nei rapporto dell'arbitro e dei delegati Uefa".