Doping, Sassuolo: Francesco Acerbi positivo

23:36 - Il difensore del Sassuolo, Francesco Acerbi, che nel luglio scorso fu operato per un tumore al testicolo, è risultato positivo per gonadotropina corionica al test antidoping successivo alla gara col Cagliari del primo dicembre. Verificato che non sussistono esenzioni terapeutiche, il giocatore è stato sospeso dal Coni. Il club emiliano ha comunicato che "il calciatore non è stato sottoposto e non si sta sottoponendo a nessuna terapia antitumorale".

COMUNICATO DEL SASSUOLO: "ACERBI NON SI STA SOTTOPONENDO AD ALCUNA TERAPIA ANTITUMORALE"

Dopo la notizia della positività di Acerbi, il Sassuolo ha pubblicato sul sito ufficiale un comunicato per precisare la posizione del club: "In relazione alla sospensione cautelare del difensore Francesco Acerbi da parte del Tribunale Nazionale Antidoping a seguito della presenza di Gonadotropina Corionica (hCG) rilevata negli esami antidoping dopo la partita Cagliari-Sassuolo del 1° Dicembre, il Sassuolo Calcio precisa che, considerato il recente e delicato intervento al quale si è sottoposto il calciatore e la presenza attuale della molecola oggetto della positività, nell’esclusivo interesse della tutela della salute del calciatore e della sua privacy, la società e lo staff medico si riservano di eseguire tutti gli accertamenti clinico-laboratoristici necessari per la definizione del quadro clinico. Si precisa inoltre che il calciatore non è stato sottoposto e non si sta sottoponendo a nessuna terapia antitumorale e che quindi nessuna richiesta di esenzione terapeutica era stata presentata all’atto del controllo post partita".