Discriminazione territoriale, la Figc ammorbidisce la linea: sanzioni solo per i settori colpevoli

13:21 - Cori offensivi, si cambia. Dopo il pugno duro di inizio campionato, la Figc ammorbidisce la linea sull'ormai famigerata norma della discriminazione territoriale. Ben inteso, per Abete la regola non si discute, ma un aggiustamento nella sua applicazione è necessario. Nel dettaglio, i cori offensivi dovranno essere evidenti e valutati con criteri oggettivi mentre le sanzioni riguarderanno solo i settori colpevoli, rivedendo il discorso della recidività.

La questione è delicata e ruota attorno all'articolo 14 del Codice di Disciplina dell'Uefa che non fa riferimento alla territorialità esplicitamente citata nelle norme italiane e comprende soltanto quattro specie di discriminazioni: pelle, razza, religione e origine etnica. Il braccio di ferro è appena iniziato, ma dopo il clamore suscitato dalle decisioni di Tosel, la Figc sembra aver imboccato una via più morbida. Nel dettaglio Abete non intende discutere la bontà della norma, ma eventualmente la sua applicazione e le relative sanzioni.



Decisioni così importanti non possono essere affidate soltanto alla soggettività del singolo arbitro o assistente o collaboratore della Procura federale. Prima di tutto vanno stabiliti criteri oggettivi di valutazione sui cori offensivi, che dovranno essere evidenti e acclarati. In seconda battuta nei prossimi giorni si lavorerà sulla ricalibrazione delle sanzioni.



L'obiettivo finale è quello di arrivare alla modifica della seconda sanzione, scongiurando la chiusura di tutti gli spalti legata alla recidività con l'inserimento di nuove punizioni che colpiscano soltanto i settori da cui provengono gli insulti. In cambio la Figc chiede maggior impegno da parte dei club nella lotta al razzismo negli stadi. Le società dovranno avere più coraggio e spezzare qui legami con gli ultrà che spesso si tramutano in ricatti pericolosi. La Figc ha fatto un passo in avanti verso il dialogo, ora tocca alle curve e ai club farne uno indietro.