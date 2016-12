Discriminazione territoriale, Abete risponde a Galliani 

11:26 - Giancarlo Abete risponde ad Adriano Galliani sulla "discriminazione territoriale". "La norma italiana ricalca una normativa proposta dalla Uefa", ha ribadito. Si può modificare? "Quello che voglio far notare è che la discriminazione territoriale nel nostro codice di giustizia è presente da tantissimo tempo. "E' stata varata dal Consiglio federale, ma l'indirizzo strategico è stato individuato congiuntamente da tutte le componenti".

"C'è una linea di indirizzo della Uefa, che tende a tutelare comunque la dignità della persona umana tale che anche le decisioni assunte per Lazio-Legia Varsavia (un turno a porte chiuse in Europa League per i cori contro i polacchi, ndr) sono collegate a delle frasi che non avevano una logica discriminatoria in quanto tale", ha spiegato ancora. Abete ribadisce che non è stata la Federcalcio ad agire autonomamente: "E' utile, opportuna e doverosa una riflessione sulle modalità applicative, mi sembra sia fatto un fatto fisiologico e naturale, ma il quadro normativo è delineato e non è frutto di una autonoma decisione della federazione ma in qualche modo di un sistema di contrasto che è stato recepito a livello internazionale". "Siamo all'interno di una contesto internazionale che prevede una diversa modalità di contrasto nei confronti di situazioni di discriminazione. Determina attenzione il fatto che è cambiata la gradualità delle norme'', ha concluso il presidente federale.

MALAGO' SI SCHIERA CON ABETE

"Non possiamo fare una discriminazione nella discriminazione. Non si può fare un discorso su chi ha la pelle di un altro colore e un altro su chi viene da un'altra città o parte del Paese. Sarebbe paradossale. Di conseguenza, ci si deve uniformare a precise disposizioni dell'organismo internazionale". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, schierandosi, di fatto, con Abete e contro Galliani. "Posso capire umanamente lo sfogo da parte del presidente di turno che è penalizzato e punito per un'esigua minoranza -ha proseguito - . Io non vedo soluzione. Fifa e Uefa vanno verso questo diktat, l'unico modo che abbiamo è che il settore dello stadio interessato prenda provvedimenti nei confronti di chi penalizza la propria squadra".