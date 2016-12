Dino Zoff, in esclusiva su Premium Calcio: "Buffon meglio di me? No. Sono più bravo io"

11:05 - Dino Zoff si confessa a La tribù del calcio, la trasmissione di Premium Calcio in onda venerdì 18 ottobre alle 24, durante un'intervista in esclusiva, spaziando da racconti sull'inizio di carriera, fino ai paragoni tra lui e Buffon: "Non tutti sanno che ai tempi del Mantova mi aveva comprato il Milan. Era tutto fatto, poi all'ultimo giorno ballavano 5 milioni e non ci fu modo di mettere d’accordo i due club. Così finii al Napoli, e fu una fortuna".

A proposito dei Mondiali vinti dall'Italia nel 1982, l’allora numero uno della Nazionale ha ricordato la splendida partita vinta contro il Brasile: "Non c’è appassionato di calcio che non mi chieda come feci a parare il colpo di testa di Oscar nel finale di Italia-Brasile. E lo ammetto: quello fu un momento terribile non solo per i tifosi italiani, ma anche per me. Mi distendo per tutta la mia lunghezza e tengo la palla lì sulla linea, senza fare il gesto di respingerla, perché il movimento del braccio – a rientrare – potrebbe ingannare l’arbitro. Tengo la palla lì ma vedo i brasiliani che esultano come fosse gol, cerco l’arbitro e non lo vedo: secondi terribili. Poi vinciamo il Mondiale e io, è vero, festeggio restandomene in camera con Scirea. Tutti mi chiedono di andare a ballare. Secondo voi io vinco un mondiale a 40 anni e vado a ballare?"

Sugli anni passati sulla panchina della Juventus, l'ex ct della azzurro dichiara: "Divento allenatore dei bianconeri nel 89-90 e con una squadra modesta vinco Coppa Italia e Coppa Uefa. Pensate che stagione fu quella! Eppure, la società non mi riconfermò per puntare su un allenatore che era un prodotto giornalistico (Luigi Maifredi, ndr). Ma era una novità, portava lo champagne e allora il buon barbaresco che avevi in casa non andava più bene. No dico, vi rendete conto, puttana Eva?".

Infine, a proposito del paragone con Gigi Buffon, Zoff è categorico: "Non mi offendo certo se qualcuno dice non sono stato io il miglior portiere italiano di tutti i tempi: c’è chi mi ha preferito Maifredi come allenatore, ormai non potrei più offendermi per nulla. Ma a chi sostiene che Buffon è stato un portiere più bravo di me dico di no, il più bravo sono stato io".