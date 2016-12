Dimissioni Galliani, Mourinho: "Un galantuomo, ora si goda la vita"

19:10 - Il presidente della Lega di Serie A, Maurizio Beretta, commenta così l'imminente addio di Galliani al Milan: "E' uno straordinario dirigente sportivo e una persona estremamente apprezzata anche a livello internazionale, ma sono decisioni interne alla società ed è giusto non intervenire". Per Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, "è una perdita per tutti. Galliani ha fatto tantissimo per Milan e per il calcio".

Nicchi ha raccontato il rapporto tra Adriano Galliani e gli arbitri: "Con noi è sempre normale e sereno, da parte di una persona appassionata alla sua fede come noi lo siamo per il nostro lavoro. Una persona sincera che qualche volta scherzando ha confidato 'quando parlo della mia squadra mi si appanna la vista'".



Non è troppo sorpreso Gian Piero Gasperini, che col suo Genoa ha affrontato il Milan nell'ultimo turno di campionato: "Sono cose che prima o poi accadono. Ha rappresentato un'epoca, ma le cose cambiano e ne prendiamo atto tutti. Se è andato via per colpa del nostro pareggio? No, non scherziamo, abbiamo solo fatto la nostra partita".



MOURINHO: "UN GALANTUOMO, ORA SI GODA LA VITA"

Da Londra, anche Josè Mourinho - in conferenza stampa - ha voluto spendere parole d'elogio per Galliani: "Di lui posso solo parlare bene. E' un galantuomo e provo nei suoi confronti il massimo rispetto. E' stato il dirigente più importante della vera squadra rivale delle mie stagioni all'Inter. E' un dirigente conosciuto nel mondo e gli auguro di godersi la vita perché il calcio dà molto, ma toglie altrettanto, soprattutto sul piano privato".

LOTITO: "TROVERA' PRESTO UN'ALTRA COLLOCAZIONE"

"Galliani è un grande dirigente con il quale ho un rapporto di amicizia. Condividiamo alcune scelte di strategia politica in Lega Calcio e sicuramente, visti il suo know-how e la sua professionalità non avrà problemi di collocazione. Mi auguro che comunque nell'interesse del calcio italiano, del Milan e suo si trovi una soluzione che contempli le esigenze di tutti". Con queste parole il patron della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato le dimissioni annunciate oggi dall'ad del Milan, Adriano Galliani. "Lo prenderei alla Lazio? E' un ragionamento che è fuori luogo - aggiunge ridendo il presidente biancoceleste, al termine del consiglio Figc - bisogna vedere se lui fosse disponibile a venire".

ULIVIERI: "HA FATTO LA STORIA"

All'uscita dal Consiglio Federale della Figc il presidente dell'Asso Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato delle dimissioni di Adriano Galliani dal Milan: "Il calcio perde un dirigente importante, che ha fatto la storia del Milan e del calcio italiano. Dimissioni? Da come è stata la vicenda penso che non ne potesse fare a meno, l’hanno obbligato, su…".