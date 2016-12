Diego Armando Maradona lancia CR7 per la vittoria finale del Pallone d'Oro

13:35 - "Cristiano Ronaldo si merita il Pallone d'Oro". Diego Armando Maradona dall'Algeria, dove è stato inviato per presentare il premio di miglior giocatore del Paese, fa sapere di preferire più il portoghese che l'argentino e il francese, Ribery. Anche Rivaldo, presente insieme al Pipe de oro al gala, si è schierato a favore di CR7: "Personalmente spero che Messi vinca il trofeo, ma devo riconoscere che quest'anno lo merita Cristiano Ronaldo".

Al gala in Algeria Maradona e Rivaldo saranno affiancati da altri campioni del calcio come Javier Zanetti e Pepe Reina. Il campione del mondo '86 ha elogiato la squadra algerina che è riuscita ad approdare al Mondiale in Brasile. Maradona ha sempre appoggiato Messi in qualsiasi cosa abbia vinto. Il PIbe è stato sempre felice dei successi della Pulce, ma ora sembra essere più obiettivo tanto da tifare per il portoghese.