Deschamps ct della Francia fino al 2016

14:43 - "Didier Deschamps resterà l'allenatore della nazionale francese fino al termine del contratto nel 2016, a prescindere dal risultato dei Mondiali". Ad annunciarloè stato Noel Le Graet, presidente della federcalcio transalpina, che conferma la fiducia al tecnico sgravandolo di troppe pressioni: "In Brasile andremo senza obiettivi specifici". Non poteva chiedere di meglio Deschamps, alla guida di una squadra con più incognite che certezze.

"Abbiamo conquistato la qualificazione non senza qualche difficoltà - ha proseguito Le Graet -. Ora però la Francia è in corsa e se il tecnico riuscirà a far lavorare bene la squadra potremo conquistarci un posto onorevole nella corsa al titolo". Il presidente allontana anche le possibili future polemiche circa una eventuale ripartizione dei compensi in caso di successo: "I nostri giocatori riceveranno il 30% delle somme versate dalla Fifa: per il passaggio del turno avremo 5milioni 800mila euro, per gli eventuali quarti di finale 10 milioni e 200mila".