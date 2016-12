Derby stadio: l'Inter prova a raggiungere il Milan 

18:55 - Nuovo stadio per Inter o Milan. Il derby continua. Fra giovedì e venerdì ecco il Milan in corsia di sorpasso sull’Inter: il presidente della Regione, Maroni, annuncia di aver ricevuto la proposta di interesse, progetto e investimento da parte del club rossonero; il sabato, ecco l’Arexpo, la società che gestisce l’area dell’Expo, dice di essere in attesa anche della manifestazione di interesse da parte dell’Inter. Tutto può ancora accadere, visto che siamo in una fase preliminare (molto preliminare); che fra vincoli, tempi e business plan c’è ancora molto da dire, da fare e da discutere; e che le proposte su cosa fare in quell’area dopo il 2015 sono almeno una quindicina.

Il derby-nuovo stadio torna dunque in (quasi) parità, diciamo 1-1, con il Milan in zona d’attacco e in attesa che torni Thohir, a fine novembre, e che detti le linee guida di questa iniziativa che vede coinvolte le due società di calcio milanesi, con lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro intorno al quale ci si chiede come sarà il suo futuro. Sarà comunque sempre lo stadio di riferimento, i tempi dell’uso del nuovo impianto cominceranno –se tutto va bene- con la stagione 2018-19.

L' investimento previsto sarà di almeno 1,2 miliardi. Questa la cifra che, secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore si attende ufficiosamente Arexpo. Venerdì il cda della società si è riunito per valutare le manifestazioni di interesse per i possibili futuri progetti da costruire una volta chiusi i battenti di Expo. Sono circa quindici, e tra queste idee, oltre a progetti come "Idee per il post Expo" di Bnp Paribas e Metrogramma, il parco dell'eccellenza italiana di Prelios Integra e Bain, il Progetto Nexpo di Assolombarda, c'è quella del Milan, intento a costruire uno stadio di proprietà proprio nella zona di Rho. E si attende quella dell’Inter.