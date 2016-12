Derby Salerno-Nocerina, Cesare Prandelli: "Abbiamo perso tutti"

10:29 - Duro affondo di Cesare Prandelli sullle minacce e i fatti relativi al derby della vergogna tra Salernitana e Nocerina. "Abbiamo perso tutti, è un episodio che deve farci riflettere, qui non ci sono ultrà, ma delinquenti, è un problema sociale", ha detto il ct azzurro dal ritiro di Coverciano. "Ci sarà qualcuno che ci chiederà di fermarci se non avremo noi il coraggio di farlo", ha poi aggiunto il tecnico.

"Ora è facile dire che quel derby non si doveva giocare, la verità è che questa vicenda andava gestita meglio. Una vicenda che impone certe riflessioni al calcio, alla società e ad una città come Nocera", ha continuato Prandelli. "Certe persone si mettono la maglia da ultras ma non lo sono, se arrivano a minacciare sono delinquenti, non bisogna mischiare le due cose, per fortuna quest'ultimi sono ancora una minoranza", ha proseguito.



"Però non si può arrivare a un minuto dalla gara e fare quel che è stato fatto - ha aggiunto il ct azzurro, puntando il dito anche contro i giocatori -. Quando trovi una situazione del genere, dove sei minacciato, bisogna avere il coraggio di dire: non scendo in campo". "Se avessi avuto due figli che vanno a scuola e mi avessero minacciato tutti i giorni io non sarei andato a fare l'allenatore in quel posto, non è un posto civile - ha spiegato -. Fino a qualche tempo fa si diceva che nel calcio italiano c'era troppa pressione, oggi dico che c'è troppa ossessione, dalla Fifa o la Uefa se non ci muoviamo noi potrebbero chiederci di fermarci". "C'è qualcosa che va oltre e che sfugge, non sono molto fiducioso per il futuro", ha concluso amareggiato il tecnico della Nazionale.

"AVANTI CON BALOTELLI-ROSSI"

In vista delle amichevoli contro Germania e Nigeria, Cesare Prandelli disegna la sua Italia per i Mondiali e conferma di aver trovato il giusto assetto. "Vista l’impossibilità di fare stage e stare tanto sul campo, ho usato le gare ufficiali per capire dove dobbiamo andare, ed io l'ho capito - ha spiegato il ct -. Il modulo è quello coi quattro centrocampisti e i due attaccanti, ma può esserci anche la necessità di allargare il gioco sulle fasce".



Nel dettaglio, dunque, il tecnico della Nazionale ha le idee chiare sullo schema di gioco, ma forse anche sugli interpreti: "Nella mia testa c'è di provare Balotelli-Rossi venerdì, anche se Giuseppe è arrivato con la febbre. Balotelli? Sono d’accordo con Allegri, i grandi campioni devono fare vincere la squadra assieme, non da soli". Poi una battuta su SuperMario: "Per reggere tre gare a settimana devi arrivare bene, preparato mentalmente, conoscendo gli avversari. Mario sta vivendo un momento strano, particolare, ma se hai orgoglio e carattere questi momenti ti possono fortificare ancora di più. Deve ritrovare fiducia, serenità, a calcio sa giocare. Pressione? Penso debba conviverci".

MONDIALI, IN TESTA 35 GIOCATORI

Prandelli non ha ancora scelto i 23 per il Brasile e lascia aperte le porte a tutti. "Non ho ancora in testa i 23 giocatori della lista definitiva, ne ho 35 - ha spiegato il ct -. Di posti vacanti ce ne sono ancora, abbiamo le necessità di capire se certi giocatori a certi livelli riescono a mantenere la serenità, la personalità e la continuità che hanno in campionato". "Prendete Candreva, non aveva grande esperienza internazionale, ma in Confederations Cup ha dimostrato forza e personalità. Voglio giocatori così", ha proseguito.



Dunque, nessuno esluso in partenza. "Nessuno deve sentirsi bocciato perchè ora escluso - ha precisato il tecnico azzurro -. Ho chiamato Parolo perché è il centrocampista finora dal rendimento più alto". Capitolo Criscito: "Il ritorno di Criscito? Mai avuto problemi con lui, a suo tempo le parole del suo procuratore furono inopportune, ma mai ho chiuso le porte a qualcuno".

"LA SQUADRA DA BATTERE E' LA JUVE"

Il 3-0 inflitto al Napoli dalla Juventus non ha sorpreso Prandelli. "La squadra di Conte ci ha abituati in questi anni a grandi prestazioni, ho rivisto la Juve degli ultimi due anni per furore e intensità, insomma sarà la squadra da battere", ha spiegato il ct della Nazionale.

"CURVE CHIUSE? ALL'ESTERO E' MEGLIO"

Stoccata invece per i tifosi bianconeri dopo i cori anti-Napoli e la squalifica delle curve dello Stadium: "Quella dei tifosi della Juventus non è solo una provocazione ma qualcosa di più". "Non è una cosa che mi fa impressione - ha continuato sconsolato il ct azzurro - Sono anni ormai che ci auguriamo che calcio e tifo migliorino ma purtroppo non è così quando invece tanti colleghi mi raccontano di un calcio e di un tifo diversi all'estero". Prandelli si è però rinfrancato nel vedere domenica le immagini del capitano del Cagliari Daniele Conti festeggiare i suoi gol col figlio: "Questo è lo spot del calcio vero da esportare nel mondo. Mi ha fatto tornare il sorriso. Conti non ha bisogno di inviti, se vuole venire a Coverciano portando il suo bambino, le porte sono aperte".

ROSSI HA LA FEBBRE

Per le due amichevoli con Germania e Nigeria, però, Prandelli potrebbe fare a meno di Giuseppe Rossi. L'attaccante viola, infatti, ha accusato febbre e tonsillite. Lo staff medico azzurro lo terrà sotto osservazione, prima di decidere se rimandarlo a casa. "E' un problema che il ragazzo ha accusato questa notte, è una cosa normale di questi tempi - ha spiegato il responsabile medico della Nazionale, Enrico Castellacci - . Si tratta comunque di forme influenzali che possono recedere in poco tempo, per questo Giuseppe resterà qui, lo stiamo gestendo in attesa di valutare domani, non abbiamo preso altre decisioni, procediamo a vista".